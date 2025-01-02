الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يعرقل صفقة تبادل الأسرى رغم خلافات حكومة اليمين المتطرف

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

كشف مراد حرفوش، خبير الشؤون الإسرائيلية، عن وجود خلافات تعصف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن تلك الخلافات كانت السبب وراء استقالة بيني جانتس وقبله آيزنكوت من مجلس الحرب الإسرائيلي.

وأكد مراد حرفوش، أن نتنياهو يعرقل صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، الأمر الذي سيتسبب في استمرار الخلافات داخل حكومة اليمين المتطرف. 

خلافات في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بشأن تجنيج الحريديم

وأضاف حرفوش، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك خلافات مستمرة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بشأن تجنيد الحريديم والموازنة الخاصة بالدولة.

 

صفقة تبادل الأسرى

ولفت إلى أن الائتلاف الحكومي يدير ظهره لهذه الاستحقاقات ومطالبات المعارضة الإسرائيلية أو حتى الشارع الإسرائيلي الذي يطالب بالوصول إلى صفقة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

قيادي بحماس: الاحتلال يمارس عملية قتل بطيء بحق الأسرى الفلسطينيين

محلل سياسي: التطهير العرقي خطة نتنياهو غير المعلنة لقطاع غزة

موقف نتنياهو من الوصول لاتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى

وتابع: «أصبح نتنياهو في هذه اللحظة هو الوحيد الذي يعارض الوصول إلى صفقة، ويضع كافة الشروط التعجيزية والمطالب التي تحول دون الوصول إلى صفقة»، مؤكدًا أن الخلافات في الحكومة الإسرائيلية مستمرة، وتؤثر على استمرار الحكومة نفسها بشكل مباشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالحكومة الإسرائيلية مجلس الحرب الإسرائيلي تجنيد الحريديم صفقة لتبادل الأسرى نتنياهو المعارضة الإسرائيلية

مواد متعلقة

محلل سياسي: التطهير العرقي خطة نتنياهو غير المعلنة لقطاع غزة

قيادي بحماس: الاحتلال يمارس عملية قتل بطيء بحق الأسرى الفلسطينيين

هيئة البث الإسرائيلية: لا تقدم في مباحثات صفقة الأسرى

لماذا لجأت إسرائيل إلى تجنيد الحريديم؟ خبير استراتيجي يوضح
ads

الأكثر قراءة

الدشاش يزيح الحريفة 2 عن الصدارة، 5 أسباب وراء تحطيم محمد سعد للبوكس أوفيس

القومي للاتصالات: إرسال رسائل لأصحاب الهواتف المستحق عليها رسوم جمركية نهاية الأسبوع المقبل

اشتباكات على الخط الأحمر "سرت الجفرة"، ميليشيات معسكر تيندي تهدد ليبيا بالعودة لزمن العنف المسلح

مضبوطات بقرابة المليار جنيه، مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط عصابة مخدرات عقب مواجهات مع الشرطة

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

استقالة 4 أعضاء من مجلس نقابة الأطباء بعد قرار إلغاء الجمعية العمومية

فرص عمل بالسكة الحديد، الإعلان عن 1098 وظيفة جديدة بالهيئة

السعودية تضع ضوابط جديدة على تأشيرات العمرة

منوعات

المزيد

ثأر غير مألوف، صيادون يلاحقون خنزيرًا بعد مهاجمة مواطن في تركيا

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

دراسة تكشف تأثير المخدرات والنيكوتين على أدمغة المراهقين

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الخميس؟

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس 2 يناير 2025 (آخر تحديث)

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مباريات الأهلي في يناير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة القرآن قبل صلاتي الفجر والجمعة؟ دار الإفتاء تجيب

معنى المَثُلات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة الرعد

أمين البحوث الإسلامية: خطى رسول الله ومنهجه سبيل مهم لتحقيق الإنسانية الكاملة

المزيد
الجريدة الرسمية