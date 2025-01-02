خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يعرقل صفقة تبادل الأسرى رغم خلافات حكومة اليمين المتطرف

كشف مراد حرفوش، خبير الشؤون الإسرائيلية، عن وجود خلافات تعصف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن تلك الخلافات كانت السبب وراء استقالة بيني جانتس وقبله آيزنكوت من مجلس الحرب الإسرائيلي.

وأكد مراد حرفوش، أن نتنياهو يعرقل صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، الأمر الذي سيتسبب في استمرار الخلافات داخل حكومة اليمين المتطرف.

خلافات في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بشأن تجنيج الحريديم

وأضاف حرفوش، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك خلافات مستمرة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بشأن تجنيد الحريديم والموازنة الخاصة بالدولة.

صفقة تبادل الأسرى

ولفت إلى أن الائتلاف الحكومي يدير ظهره لهذه الاستحقاقات ومطالبات المعارضة الإسرائيلية أو حتى الشارع الإسرائيلي الذي يطالب بالوصول إلى صفقة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

موقف نتنياهو من الوصول لاتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى

وتابع: «أصبح نتنياهو في هذه اللحظة هو الوحيد الذي يعارض الوصول إلى صفقة، ويضع كافة الشروط التعجيزية والمطالب التي تحول دون الوصول إلى صفقة»، مؤكدًا أن الخلافات في الحكومة الإسرائيلية مستمرة، وتؤثر على استمرار الحكومة نفسها بشكل مباشر.

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