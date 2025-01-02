الخميس 02 يناير 2025
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خارج الحدود

موقع عبري: وفد إسرائيلي يطير إلى الدوحة في محاولة لإنقاذ صفقة الأسرى

وفد إسرائيلي يطير
وفد إسرائيلي يطير إلى الدوحة في محاولة لإنقاذ صفقة الأسرى

نقل موقع  "والا" العبري في تقرير له اليوم الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم:"إن إرسال فريق التفاوض للدوحة هو محاولة اللحظة الأخيرة للتقدم في مفاوضات الصفقة".

إسرائيل ترسل وفدا إلى الدوحة 

وقال المسؤولون الإسرائيليون في حديثهم مع موقع والا العبري: إن هناك تقدما كبيرا في مفاوضات الصفقة، وهو  ما دفع إسرائيل لإرسال وفدها إلى الدوحة.

وفي هذا السياق كشف مراد حرفوش، خبير الشؤون الإسرائيلية، عن وجود خلافات تعصف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن تلك الخلافات كانت السبب وراء استقالة بيني جانتس وقبله آيزنكوت من مجلس الحرب الإسرائيلي.

وأكد مراد حرفوش، أن نتنياهو يعرقل صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، الأمر الذي سيتسبب في استمرار الخلافات داخل حكومة اليمين المتطرف. 

خلافات في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بشأن تجنيج الحريديم

وأضاف حرفوش، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك خلافات مستمرة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بشأن تجنيد الحريديم والموازنة الخاصة بالدولة.

صفقة تبادل الأسرى

ولفت إلى أن الائتلاف الحكومي يدير ظهره لهذه الاستحقاقات ومطالبات المعارضة الإسرائيلية أو حتى الشارع الإسرائيلي الذي يطالب بالوصول إلى صفقة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

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إسرائيل الدوحة مجلس الحرب الإسرائيلي حماس نتنياهو

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