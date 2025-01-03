الجمعة 03 يناير 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يطالب حماس بإطلاق سراح 34 أسيرا في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى

الأسرى الإسرائيليين
الأسرى الإسرائيليين

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل سلمت حماس قائمة بأسماء 34 أسيرا تطالب بإطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.

وأضافت وسائل إعلام عبرية، أن هدف إسرائيل إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجزين الأحياء المدرجة أسماؤهم في القائمة، والمفاوضات تتقدم ببطء شديد وسيكون من الممكن الأسبوع المقبل معرفة إمكانية سد الفجوات.

جولة جديدة من المفاوضات بين حماس وإسرائيل 

وفي المقابل قالت حركة حماس في بيان لها اليوم الجمعة: إننا جادون في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

وأضافت حركة حماس في بيانها: أن "الجولة الجديدة من المفاوضات ستركز على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وافق على تفويض كاف لوفد التفاوض الذي غادر إلى العاصمة القطرية الدوحة.

نتنياهو يوافق على تفويض الوفد الإسرائيلي في مفاوضات الدوحة 

وقالت الصحيفة العبرية في تقريرها: "إنه تم اعتماد تفويض وفد المحادثات بشأن صفقة الرهائن في الدوحة خلال اجتماع عقده نتنياهو اليوم"، مشيرة إلى وجود فجوات في المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

وغادر وفد المفاوضات الإسرائيلي أمس الخميس، إلى الدوحة لاستئناف مفاوضات الأسرى مع حركة حماس.

وفي السياق ذاته، كشف القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، أن جولة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، ستبدأ غدًا الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة.

موسى أبو مرزوق يؤكد إمكانية نجاح المفاوضات هذه المرة

وأكد موسى أبو مرزوق في تصريحات صحفية، أن "هناك فرصة كبيرة لنجاح المفاوضات هذه المرة"، ومن المقرر أن يغادر وفد الحركة اليوم الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لاستكمال المباحثات.

وكان وفد قيادي من حركة حماس قد زار القاهرة، يوم الأربعاء الماضي، في محاولة لتحريك مفاوضات وقف إطلاق في غزة في أعقاب التعثر الذي شاب مسار التهدئة، بعد أن قدمت إسرائيل مطالب جديدة وطرحتها للتفاوض.

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إسرائيل حماس صفقة أسرى المفاوضات بين حماس وإسرائيل

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