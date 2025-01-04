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خارج الحدود

روسيا تتوعد بالرد بعد استهدافها بصواريخ أمريكية الصنع أطلقت من أوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا،
حرب روسيا وأوكرانيا، فيتو

توعدت روسيا، اليوم السبت، بالرد بعد استهدافها بصواريخ أمريكية الصنع أطلقت من أوكرانيا.

إسقاط 8 صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز «أتاكمز» أمريكية الصنع

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إسقاط 8 صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز «أتاكمز» أمريكية الصنع.

وقالت في بيان نقلته وكالة «سبوتنيك»، إن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة التابعة الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعا لتجميع وتخزين الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى استهداف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 132 منطقة.

 

الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا

وأشارت إلى أن «أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثمانية صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز (أتاكمز) أمريكية الصنع و72 طائرة دون طيار».

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