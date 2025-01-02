الخميس 02 يناير 2025
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خارج الحدود

سلوفاكيا تستعد لمعاقبة أوكرانيا على قرارها بوقف إمدادات الغاز الروسي عبر أراضيها

الغاز الروسي، فيتو
الغاز الروسي، فيتو

قال رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، اليوم الخميس، إن حكومته ستناقش التدابير التي يمكن اتخاذها كرد فعل مناسب على قرار فلاديمير زيلينسكي وقف ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا.

سلوفاكيا  تستعد لمعاقبة أوكرانيا

وأضاف رئيس وزراء سلوفاكيا في رسالة مصورة نشرها على صفحته في "فيسبوك": "ستشارك الوفود الحكومية في المحادثات في بروكسل يوم الثلاثاء، حيث كان لدى السياسيين الأوكرانيين الجرأة على الشكوى منا بسبب استعدادنا لاتخاذ تدابير مقابلة، كوقف إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا".
وتابع: "بعد عودة الوفد من بروكسل، سيتم استدعاء ممثلي الائتلاف، ثم الحكومة، وسنناقش الإجراءات التي سنتخذها لضمان رد فعل مناسب على تخريب زيلينسكي".

أوكرانيا توقف ضخ وترانزيت الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي

ويوم أمس الأربعاء قال فيتسو، إن وقف ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، ستكون له عواقب وخيمة على الجميع في الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن القرار الأوكراني المذكور، لن يجلب الضرر لروسيا.

وكانت وزارة الطاقة الأوكرانية، قد ذكرت أنها أوقفت ضخ وترانزيت الغاز الروسي عبر أراضي البلاد إلى دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم أمس الأربعاء.

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