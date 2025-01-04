السبت 04 يناير 2025
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خارج الحدود

الداخلية الألمانية تكشف سبب تعطل المطارات في أنحاء البلاد

تكدس الركاب في المطارات
تكدس الركاب في المطارات الألمانية، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن العطل التقني الذي أصاب أنظمة الرقابة الحدودية في المطارات سببه يعود لمشكلة تقنية داخلية، وليس عملية قرصنة إلكترونية.

سبب تعطل المطارات الألمانية 

وقالت وزارة الداخلية الألمانية في بيانها: "حتى الآن، لا توجد أي مؤشرات على وقوع هجوم من خلال عملية قرصنة إلكترونية أو أي حادث أمني آخر يتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات".


وأوضحت الوزارة الألمانية  أن السبب وراء المشكلة كان عطلا تقنيا في مجال معدات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنظام المعلومات التابع لمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA)".

عطل كبير يضرب المطارات الألمانية 

وأكدت الداخلية الألمانية في بيانها أن عملية إصلاح  المشكلة بالكامل سيستغرق بضعة أيام أخرى، وبحسب الوزارة فإن "مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية بالتعاون مع الجهات الشريكة يبذلون قصارى جهدهم لاستعادة العمل الطبيعي وتحديد أسباب الخلل".

ويوم أمس الجمعة، تعطلت أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالشرطة الاتحادية، المسؤولة عن أمن المطارات في ألمانيا، لمدة أربع ساعات تقريبا.

ونتيجة لذلك، تشكلت طوابير طويلة في المطارات في جميع أنحاء البلاد، واضطر العديد من المسافرين إلى البقاء على متن الطائرات.

 

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المطارات الالمانية قرصنة الكترونية ألمانيا هجوم إلكتروني على المطارات الألمانية

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