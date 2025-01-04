السبت 04 يناير 2025
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خارج الحدود

استمر ساعات، انتهاء عطل تقني في مطارات ألمانيا الكبرى

تكدس الركاب في أحد
تكدس الركاب في أحد المطارات الألمانية، فيتو

أعلنت مطارات كبرى في ألمانيا، انتهاء عطل تقني ضرب الأنظمة التلقائية لمراقبة الوصول والمغادرة من المطارات، وذلك بعدما استمر لعدة ساعات، فيما لم يتضح حتى الآن سبب الخلل.

وقالت مطارات كبرى، مثل مطارات فرانكفورت وبرلين ودوسلدورف، انتهاء العطل مساء أمس، بعد أن تم إعادة تشغيل أنظمة الرقابة دون مشكلات.

وكان مطار دوسلدورف الأكثر تضررًا، وتم تزويد الركاب المنتظرين هناك بالمياه، فيما كان التأثير في مطار فرانكفورت طفيفًا.

وقال متحدث باسم مطار ميونخ، إن المطار تأثر أيضًا بالاضطراب. كما شهد مطار هامبورج، تأخيرات في الرقابة على الحدود.

ووفقا للشرطة الاتحادية، اضطر 450 راكبًا إلى الانتظار في صالة مطار «كارلسروه/بادن-بادن» بولاية بادن-فورتمبرج. وتعذر إتمام إجراءات سفر ركاب طائرتين بسبب العطل.

إجراءات منع التشويش

وأعلنت الشرطة الاتحادية في بوتسدام مساء أمس أن إجراءات منع التشويش لدى المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية كان لها على ما يبدو تأثيرات على أنظمة الرقابة الحدودية في المطارات.

وبحسب وزارة الداخلية الألمانية والشرطة الاتحادية، كانت هناك أعطال فنية في أنظمة المعلومات التي يديرها المكتب الاتحادي للشرطة «لشبكة معلومات الشرطة».

وأثر العطل بشكل أساسي على عمليات الرقابة على عمليات الوصول والمغادرة من وإلى دول خارج منطقة الانتقال الحر «شينجن». 

في بعض الحالات تعين إجراء عمليات فحص جوازات السفر يدويًا، وتسبب ذلك في فترات انتظار وطوابير طويلة في المطارات.

ولم يتضح بعد أسباب العطل لدى الشرطة الاتحادية. 

وقالت وزارة الداخلية والشرطة إن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية والهيئات التابعة له تعمل جاهدة لإصلاح الأعطال ومعرفة سبب العطل.

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مطارات كبرى في ألمانيا عطل تقني الأنظمة التلقائية لمراقبة الوصول والمغادرة طارات فرانكفورت وبرلين ودوسلدورف تشغيل أنظمة الرقابة مطار دوسلدورف
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