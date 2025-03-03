معارك وغزوات، غزوة سفوان بين خروج الرسول للقتال وهروب المشركين

غزوة سفوان، يقدم القسم الديني في بوابة فيتو، خلال شهر رمضان، سلسلة من المعارك والغزوات الإسلامية، التي كتب بها المسلمون التاريخ الإسلامي، وساعدت في نشر وإعلاء كلمة الحق، ووصول الإسلام من أدنى الأرض إلى أقصاها.

وحديثنا اليوم عن غزوة سفوان، أو ما تسمى بـ غزوة بدر الأولى.

غزوة سفوان

وقعت غزوة سفوان، أو غزوة بدر الأولى، في شهر جمادى الآخر سنة 2 هـ، بعد حوالي اثني عشر شهرًا من الهجرة إلى المدينة المنورة، وبالتالي من الممكن عدّ هذه الغزوة من أوائل الغزوات التي وقعت في عهد هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة المنورة.

غزوة سفوان

وسببها أن رجلا يدعى كرز بن جابر الفهري كان قد أغار على المدينة، قبل إسلامه، ونهب بعض الإبل والمواشي، بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه -رضي الله عنهم-؛ إذ قام كرز بن جابر الفهري برفقة عدد من المشركين بالإغارة على مواشي المدينة المنورة ونهبها.

هروب كرز ومن معه

فخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم برفقة نحو سبعين من أصحابه لمطاردته، حتى بلغوا واديًا يقال له (سفوان) من ناحية بدر. واستمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في اتباع كرز بن جابر الفهري وأصحابه حتى وصلوا إلى وادي سفوان، لكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لم يدركوا أيا من كرز بن جابر الفهري أو أصحابه، وهرب ومن معه، فرجع النبي محمد إلى المدينة من غير قتال.

غزوة بدر الأولى (سفوان)

غزوة بدر الأولى في كتب التاريخ

حين قدم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من غزوة العشيرة، لم يُقِم بالمدينة إلا ليالٍ لم تبلغ العشرة حتى غزا وخرج خلف كرز بن جابر الفهري، وقد أغار قبل أن يسلم على سرح المدينة، أي النعم والمواشي التي تسرح للمرعى بالغداة، خرج في طلبه حتى بلغ واديا يقال له: سفوان بالمهملة (والفاء ساكنة وقيل مفتوحة) من ناحية بدر، لذا قيل لها غزوة بدر الأولى وفاته كرز ولم يدركه وكان قد استخلف على (المدينة) زيد بن حارثة وحمل اللواء الأبيض علي بن أبي طالب.

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