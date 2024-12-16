أرض الشام، مع تزايد وتيرة الأحداث في المنطقة العربية، وتحديدا في أرض الشام وما حدث في فلسطين ولبنان وسوريا، يفطن الناس إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأرض وفضلها، وما ستكون عليه قبل قيام الساعة، وفي هذا التقرير، نستعرض لكم الأحاديث التي ورد فيها ذكر الشام، والفتن والملاحم المتعلقة بها.

أحاديث الرسول المتعلقة بأرض الشام



تناولت السنة النبوية الشريفة أرض الشام من عدة جوانب، مثل فضل هذه الأرض وأهلها، والفتن التي ستكون بها قبل قيام الساعة، وهل ستكون هي أرض المحشر؟

فضل أرض الشام وأهلها

وجاء في فضل أرض الشام وأهلها عدة أحاديث منها:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة).

أحاديث الرسول عن أرض الشام، والفتن الواقعة فيها وعلامات الساعة المتعلقة بها



- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان).



وعن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: (بَيْنما نحن عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نُؤلِّفُ القُرآنَ منَ الرِّقاعِ، إذ قال: طُوبى للشامِ، قيلَ: ولمَ ذلك يا رسولَ اللهِ؟ قال: إنَّ مَلائكةَ الرحمنِ باسطةٌ أجنِحَتَها عليها).

أحاديث الرسول عن الفتن في أرض الشام

أما عن الفتن التي ستحدث في أرض الشام فقد تناولتها بعض الأحاديث مثل:



- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها: دمشق، من خير مدائن الشام).



قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا وقعت الملاحم، بعث الله من دمشق بعثا من الموالي، هم أكرم العرب فرسا، وأجوده سلاحا، يؤيد الله بهم الدين).

بلاد الشام





قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَزَالُ من أُمَّتي عِصابَةٌ قَوَّامَةٌ على أَمْرِ اللهِ عزَّ وجلَّ، لا يَضُرُّها مَنْ خالفَها؛ تُقَاتِلُ أَعْدَاءَها، كلَّما ذهب حَرْبٌ نَشَبَ حَرْبُ قومٍ آخَرِينَ، يُزِيغُ اللهُ قُلوبَ قومٍ لِيَرْزُقَهُمْ مِنْهُ، حتى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ، كأنَّها قِطَعُ الليلِ المُظْلِمِ، فَيَفْزَعُونَ لذلكَ؛ حتى يَلْبَسُوا لهُ أَبْدَانَ الدُّرُوعِ، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: هُمْ أهلُ الشَّامِ، ونَكَتَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بإصبُعِهِ؛ يُومِئُ بِها إلى الشَّامِ حتى أوْجَعَها).

علامات الساعة وعلاقتها بأرض الشام

وجاء عن أشراط الساعة في السنة النبوية ما رواه النواس بن سمعان -رضي الله عنه- قال: (ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الدجال فقال إن يخرج وأنا فيكم! فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم، فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته. قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما: يوم كسنة ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم فقلنا: يا رسول الله: هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا، اقدروا له قدره، ثم ينزل عيسى ابن مريم، عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله).

هل الشام هي أرض المحشر؟

وقد كشفت السنة النبوية الشريفة حقيقة أن أرض الشام هي أرض المحشر في هذه الأحاديث:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الشام أرض المحشر والمنشر).



قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (تخرج نار من قبل حضرَموتَ تحشر الناس، قال: قلنا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشامِ).



قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (قلت: يا رسول الله، أين تأمرني؟ قال: هاهنا، ونحا بيده نحو الشام، قال: إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.