ننشر إمساكية شهر رمضان 2025

أعلن الدليل الفلكي الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وفقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي، حيث يولد هلال شهر رمضان 1446 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة الـ47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 28 فبراير (يوم الرؤية).



هلال رمضان 2025

وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى فى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين (34:37 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة) ما عدا جاكرتا حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.



وبذلك تكون غرة شهر رمضان 1446 هجريا فلكيًا يوم السبت 1 مارس 2025.



ويرفع اذان المغرب أول أيام شهر رمضان الكريم فى تمام الساعة 5:54 مساء بينما يرفع فى 29 رمضان وهو آخر أيام الشهر الكريم فى تمام 6:12 مساء.

وتكون متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم 14 ساعة وفيما يلي إمساكية شهر رمضان الكريم

أعلن الدليل الفلكي الصادر من المعهد القومى للبحوث الفلكية، ظروف رؤية هلال شهر شعبان 1446هـ، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 37 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من رجب 1446 هـ الموافق 2025/1/29 م (يوم الرؤية).



رؤية هلال شعبان 1446هجريا



ويغرب القمر في مكة المكرمة مع غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي القاهرة يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ 3 دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (1-3) دقائق ما عدا حلايب التي يغرب فيها القمر مع غروب شمس ذلك اليوم وتوشكا التي يغرب فيها القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقة واحدة. أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (1-10 دقيقة).

ويلاحظ أن القمر يغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم في كل من داكار بالسنغال، نواكشط بموريتانيا، مركش وفاس بالمغرب، ولاجوس بنيجريا بمدد تتراوح بين (2-12 دقيقة).



وبذلك يكون يوم الخميس 2025/1/30 م هو المتمم لشهر رجب 1446 هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1446 هـ فلكيًا يوم الجمعة 2025/1/31 م.



رؤية هلال شهر رجب

جدير بالذكر أنه قد استطلعت دار الإفتاء بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، هلال شهر رجب لعام 1446 هجريًا، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

دار الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر رجب

وأشارت الدار إلى أنه تحقق من نتائج تلك الرؤية الشرعية ثبوت رؤية الهلال الجديد، وعليه يكون اليوم الثلاثاء هو آخر أيام شهر جمادى الآخرة، ويكون غدًا الأربعاء الموافق الأول من يناير لعام 2025 هو غرة شهر رجب لعام 14446 هجريًا.

موعد غرة شهر رجب

ومن جانبه، أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31م (يوم الرؤية).

رؤية هلال شهر رجب

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 28 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (23: 29) دقيقة,أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (16: 41 دقيقة).

وقال رابح إنه بذلك تكون غرة شهر رجب 1446 هـ فلكيًا يوم الأربعاء 2025/1/1م.

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