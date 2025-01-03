بعد زيارته للسعودية، وزير الخارجية السوري يتعهد بحكومة تشاركية

قال وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، إنه نقل خلال زيارته إلى السعودية رؤية وطنية تتمثل بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة مكونات البلاد.

وفي سلسلة منشورات على منصة "إكس"، قدّم الشيباني شكره "للسعودية ووزيري الدفاع الأمير خالد بن سلمان والخارجية فيصل بن فرحان ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة".

وأضاف: "نقلنا من خلال زيارتنا رؤيتنا الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة المكونات السورية، والعمل على إطلاق خطة تنموية اقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الاستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي".

وتابع: "على الجانب السياسي، عبرنا عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية".

والأربعاء الماضي، بدأ الشيباني زيارة إلى السعودية رافقه خلالها وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب.

وتعد هذه الزيارة الأولى للوزير الشيباني، بعد تشكيل حكومة تصريف الأعمال في بلاده، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.

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