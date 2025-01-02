الخميس 02 يناير 2025
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رياضة

بعد ارتباط اسمه بالأهلي، بغداد بونجاح ينتظم في تدريبات الشمال القطري (صور)

بغداد بونجاح
بغداد بونجاح

انتظم المهاجم الجزائري  بغداد بونجاح في التدريبات الجماعية لفريق الشمال القطري، وذلك بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها اللاعب خلال الفترة الماضية. 

وشهدت الفترة الأخير ارتباط اسم المهاجم الجزائري بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في ظل بحث الفريق عن التعاقد مع مهاجم خلال ميركاتو يناير. 

وزادت أنباء انتقال بغداد بونجاح للنادي الأهلي في ظل تواجد اللاعب في مصر خلال الفترة الماضية على هامش زيارة سياحية قضاها في القاهرة.

زيارة بغداد بونجاح لـ مصر 

وحرص الجزائري بغداد بونجاح لاعب الشمال القطري ومنتخب الجزائر، على زيارة عدد من الأماكن في القاهرة، خلال تواجده في مصر على هامش إجازته التي حصل عليها خلال الفترة الماضية. 

وكانت “فيتو” قد انفردت بوصول بغداد بونجاح إلى مطار القاهرة، مع اثنين من أصدقائه أحدهما جزائري والآخر قطري، وسط الأنباء التي انتشرت خلال الفترة الماضية عن انتقاله للنادي الأهلي على سبيل الإعارة.

وتواجد بونجاح في بعض الأماكن الشهيرة في مصر والمطاعم الكبيرة مع أصدقائه، ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور اللاعب وسط ترقب لأنباء مفاوضاته مع النادي الأهلي حينها.

القيمة السوقية لـ بغداد بو نجاح 

وتبلغ القيمة التسويقية لبغداد بونجاح نحو 2,8 مليون يورو ويعتبر مبلغ مالي كبير حال تعاقد الاهلي معه.

ويُعد بغداد بونجاح أحد أبرز المهاجمين في الدوري القطري، حيث تألق مع نادي الشمال خلال الموسم الحالي وتصدر قائمة الهدافين بفضل قدراته التهديفية المميزة.

ماذا قدم بغداد بونجاح خلال مسيرته بعد أرتبط أسمه بالانتقال إلي الأهلي؟ 

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن بغداد بونجاح شارك مع فريق الشمال خلال الموسم الحالي حتى الآن في 15 مباراة في جميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 13 هدفا، بينما تمكن من صناعه 6 أهداف. 

وطوال مسيرته في الملاعب، لعب بغداد بونجاح في 350 مباراة مع جميع الفرق التي لعب لها، بواقع 29180 دقيقة تمكن المهاجم الجزائري خلالها من تسجيل 263 هدفا، كما نجح في تقديم 93 تمريرة حاسمة لزملائه. 

أما على المستوى الدولي، فإن بغداد بونجاح شارك مع منتخب الجزائر في 72 مباراة، أحرز خلالها 30 هدفا.

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