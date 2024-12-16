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رياضة

قصة مفاوضات الأهلي مع بغداد بونجاح لتدعيم هجوم الأحمر بمونديال الأندية

بغداد بو نجاح، فيتو
بغداد بو نجاح، فيتو

فجرت صحيفة «العرب» القطرية، مفاجأة بفتح النادي الاهلي باب المفاوضات لضم  الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي الشمال القطري، لتعزيز هجوم الفريق قبل المشاركة بكأس العالم للأندية 2025.

وأفاد المصدر أن الأهلي بدأ عبر وسطاء فتح قناة اتصال مع اللاعب لاستطلاع رأيه حول فكرة الانتقال إلى صفوف حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، ومعرفة مدى رغبته الشخصية في خوض تجربة احترافية جديدة مع العملاق القاهري.

حقيقة مفاوضات الاهلي مع بغداد بو نجاح 

وعلى صعيد الأهلي فقد أكد مصدر أن إدارة الفريق لم تخاطب  نادي الشمال القطري بشأن ضم بغداد بونجاح للأحمر في يناير المقبل.

وتبلغ القيمة التسويقية لبغداد بونجاح نحو 2,8 مليون يورو وهي تعتبر مبلغ مالي كبير حال تعاقد الاهلي معه.

ويُعد بغداد بونجاح أحد أبرز المهاجمين في الدوري القطري، حيث تألق مع نادي الشمال خلال الموسم الحالي وتصدر قائمة الهدافين بفضل قدراته التهديفية المميزة.

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