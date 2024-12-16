قصة مفاوضات الأهلي مع بغداد بونجاح لتدعيم هجوم الأحمر بمونديال الأندية

فجرت صحيفة «العرب» القطرية، مفاجأة بفتح النادي الاهلي باب المفاوضات لضم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي الشمال القطري، لتعزيز هجوم الفريق قبل المشاركة بكأس العالم للأندية 2025.

وأفاد المصدر أن الأهلي بدأ عبر وسطاء فتح قناة اتصال مع اللاعب لاستطلاع رأيه حول فكرة الانتقال إلى صفوف حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، ومعرفة مدى رغبته الشخصية في خوض تجربة احترافية جديدة مع العملاق القاهري.

حقيقة مفاوضات الاهلي مع بغداد بو نجاح

وعلى صعيد الأهلي فقد أكد مصدر أن إدارة الفريق لم تخاطب نادي الشمال القطري بشأن ضم بغداد بونجاح للأحمر في يناير المقبل.

وتبلغ القيمة التسويقية لبغداد بونجاح نحو 2,8 مليون يورو وهي تعتبر مبلغ مالي كبير حال تعاقد الاهلي معه.

ويُعد بغداد بونجاح أحد أبرز المهاجمين في الدوري القطري، حيث تألق مع نادي الشمال خلال الموسم الحالي وتصدر قائمة الهدافين بفضل قدراته التهديفية المميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.