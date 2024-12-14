السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليه شروط، هل ينضم بغداد بونجاح للترجي للمشاركة في كأس العالم للأندية؟

بغداد بو نجاح،فيتو
بغداد بو نجاح،فيتو

كشفت تقارير عن تضاؤل فرص انضمام الدولي الجزائري بغداد بونجاح لاعب الشمال القطري، للترجي التونسي بعدما كان واحدًا من أهم أهداف الترجي استعدادًا لكأس العالم  الأندية 2025.

ووفق تقارير تونسية فقد دخل مسؤولو الترجي التونسي في اتصالات رسمية مع بونجاح ووكيل أعماله بهدف ضمه في فترة التنقلات الشتوية المقبلة ليشارك في الأدوار المقبلة من دوري أبطال إفريقيا وبقية منافسات الدوري التونسي قبل تعزيز صفوف الفريق الأحمر والأصفر في كأس العالم للأندية.

ولم تدم فترة المفاوضات، غير الرسمية بين الترجي وبونجاح بسبب اللاعب تمسك بالبقاء مع ناديه الشمال القطري حتى نهاية الدوري القطري لموسم 2024 ـ 2025، مؤكدًا أنه لا يمانع في خوض تجربة تونسية ثانية مع الترجي والمشاركة في كأس العالم للأندية.

واشترط بونجاح أن يكمل الموسم في الدوري القطري، على أن يكون التعاقد مع الترجي رسميًّا في يونيو المقبل، وهو شرط رفضه مسؤولو الترجي باعتبار حاجتهم للاعب جديد في الخط الهجومي خلال الفترة الحالية.

 

ويشارك الترجي التونسي في مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه، وسيلعب في نسخة 2025 ضمن المجموعة الرابعة مع أندية كلوب ليون المكسيكي وفلامنجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي في المسابقة التي تبدأ يوم 15 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو من العام 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لكأس العالم الأندية 2025 الدوري القطري للمحترفين الدوري التونسي الشمال القطري بغداد بونجاح دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

60 مليون إسترليني، فاتورة بيع عمر مرموش لمانشستر سيتي

بأقدام مغربية، بلد الوليد يتغلب على فالنسيا في لقاء القاع بالدوري الإسباني

بعد أزمته مع المنشطات، بوجبا يقترب من الدوري السعودي

سعود عبد الحميد بعد تألقه مع روما: كنت أتمنى أن يكون والدي معي (فيديو)

مسار يفاجئ الأهلي في الشوط الأول بدوري الكرة النسائية (فيديو)

سعود عبد الحميد ضمن التشكيل المثالي للجولة السادسة بالدوري الإيطالي

بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر، محمد صلاح يعادل رقم رونالدو وجيرارد

محمد صلاح يحصد جائزة جديدة بالدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

60 مليون إسترليني، فاتورة بيع عمر مرموش لمانشستر سيتي

كشفه بـ 20 جنيها ومجانا لحفظة القرآن الكريم، وفاة طبيب الغلابة بالإسماعيلية

لحظة حرق "مسن" مركز لرعاية المسنين في الأردن وتسبب في مصرع وإصابة 65 نزيلا (فيديو)

ليه شروط، هل ينضم بغداد بونجاح للترجي للمشاركة في كأس العالم للأندية؟

أحمد سعد بإطلالة شبابية بحفل الكويت ويوجه رساله لجمهوره: الرقص ممنوع وهحاول أضبط نفسي (صور)

ماذا تفعل السيدات حال وجود مانع طبي لاستخدام وسيلة منع الحمل؟ الصحة تقترح البديل

مواعيد مباريات اليوم السبت 14-12- 2024، أبرزها مواجهة الأهلي وباتشوكا وليفربول وفولهام

شيء لا يصدق، سوريون يتجولون في منتجع عائلة الأسد الصيفي لأول مرة (صور)

منوعات

المزيد

لحظة حرق "مسن" مركز لرعاية المسنين في الأردن وتسبب في مصرع وإصابة 65 نزيلا (فيديو)

شيء لا يصدق، سوريون يتجولون في منتجع عائلة الأسد الصيفي لأول مرة (صور)

في رسالة إلى "آبل وجوجل"، الكونجرس الأمريكي يحدد موعد إزالة "تيك توك" من متاجر التطبيقات

شركة ماكينزي الأمريكية تدفع 650 مليون دولار لتسوية تحقيق جنائي

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 13-12-2024 بالأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 13- 12- 2024

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 13/12/2024

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. الزمالك ضد سيراميكا.. نهائي كأس إنتركونتيننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 14 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 14 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 14 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية