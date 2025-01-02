كولر والشناوي يرفعان راية التحدي قبل مواجهة شباب بلوزداد.. مدرب الأهلي: لن نمكن الفريق الجزائري من تحقيق نتيجة إيجابية.. وحارس الأحمر: لدينا حافز لتحقيق الفوز

حضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق اليوم الخميس المؤتمر الصحفي ، للحديث عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها غدا الجمعة في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ورفع كولر والشناوي راية التحدي قبل المواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد، حيث أكد مدرب الأهلي خلال حديثه علي أن فريقه قام بدراسة كل الاحتمالات، الخاصة بالمباراة كما أن الأحمر سيبذل أقصي جهده لتحقيق نتيجة إيجابية.

فيما أكد الشناوي حارس الأهلي علي أن الفريق أغلق صفة مباراة القاهرة والتي جمعت بينهم وتفوق الأهلي حينها 6ـ1 في الجولة الثالثة مشيرا إلى أن الفريق لديه حافز قوي لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد .

تصريحات مارسيل كولر

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأحمر يخوض غدا مباراة صعبة أمام فريق شباب بلوزداد، مؤكدا أن المنافس فريق قوي ويمتلك عناصر جيدة وأن صعوبة المباراة تضاعفت، في ظل موقف شباب بلوزداد، في المجموعة والذي وضعه تحت ضغط كبير.

وأضاف كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة، أن شباب بلوزداد أظهر في الشوط الأول خلال اللقاء الذي جمعه مع الأهلي بالقاهرة أنه فريق يؤدي بقوة، كما قدم مستويات جيدة في الشوط الثاني للمباراة التي جمعته مع أورلاندو بيراتس، رغم الخسارة، وهو ما يستلزم من الأهلي العمل بتركيز شديد خلال مباراة الغد.



وأكد أن “الأهلي جاهز للمباراة، وتمت دراسة كل الاحتمالات، خاصة أن شباب بلوزداد سوف يسعى بكل بقوة لتحقيق نتيجة إيجابية مستغلا عاملي الأرض والجماهير؛ ولكننا قادرون على تجاوز المباراة وتحقيق الفوز أو على الأقل العودة بنقطة التعادل”.



وأشار كولر إلى أنه تحدث مع اللاعبين عقب مباراة الفريقين بالقاهرة، وشدد على ضرورة طي هذه الصفحة والعمل بكل تركيز في مباراة الفريقين غدا، مؤكدا أن الأهلي لديه خبرات كبيرة وقادر على التعامل مع جميع ظروف المباراة.



وعن الغيابات في صفوف الأهلي قال كولر إنه اعتاد على التعامل مع مثل هذه الظروف، وأن الفريق يمتلك قائمة كل لاعبيها على نفس المستوى، ومن الوارد حدوث بعض الإصابات؛ نتيجة لضغط المباريات، وأنه دائم الحديث مع اللاعبين في هذه النقطة لتجاوزها وتقديم المستويات التي تليق بفريق في قوة وحجم الأهلي.

تصريحات محمد الشناوي

قال محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لخوض مباراة شباب بلوزداد غدا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأن الفريق أغلق صفحة المباراة التي جمعت الفريقين بالقاهرة؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالثلاث نقاط والاستمرار في صدارة المجموعة.



وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للحديث عن المباراة: الأهلي لديه خبرات كبيرة وقادر على التعامل مع جميع ظروف المباراة، واللاعبون الكبار يتحدثون باستمرار مع زملائهم؛ لتحفيزهم وخلق دوافع جديدة، والجميع لديهم حافز قوي لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد غدا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين فدا الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

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