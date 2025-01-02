تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وشباب بلوزداد ظهر اليوم الخميس؛ للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدٍ الجمعة على استاد 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع من الأهلي الكابتن سمير عدلي المدير الإداري والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، وأحمد فوزي إداري الفريق، والمنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ومسئولي فريق شباب بلوزداد.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي الكحلي بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى طاقما باللون السماوي.

ويرتدي فريق شباب بلوزداد طاقمًا من اللون الأحمر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون الرصاصي.

وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة وصول الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاقها بساعة ونصف، وتم التأكيد على تأمين طاقم التحكيم وبعثة النادي الاهلي وعدد التذاكر والدعوات الخاصه بالاهلي وجماهيره التي من المنتظر ان تحضر اللقاء لدعم الفريق.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري غدًا الجمعة، حيث تشهد الجلسة مناقشة الوحدات التدريبية في المران الختامي للفريق اليوم في الجزائر.

كما وضع الجهاز الفني للنادي الأهلي والدكتور أحمد رمضان أخصائى التغذية بالجهاز الفني برنامجًا خاصًّا لتجهيز لاعبي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب مران الفريق استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها غدًا.

ويحضر كولر ومحمد الشناوي قائد الفريق مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها غدًا الجمعة.

فيما يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول والأخير في الجزائر مساء اليوم استعدادا لمواجهة الغد حيث وصلت بعثة الأهلي إلى الجزائر أمس.

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