الشناوي: أغلقنا صفحة مباراة القاهرة ولدينا حافز قوي للفوز على شباب بلوزداد

قال محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لخوض مباراة شباب بلوزداد غدا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأن الفريق أغلق صفحة المباراة التي جمعت الفريقين بالقاهرة؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالثلاث نقاط والاستمرار في صدارة المجموعة.



وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للحديث عن المباراة: الأهلي لديه خبرات كبيرة وقادر على التعامل مع جميع ظروف المباراة، واللاعبون الكبار يتحدثون باستمرار مع زملائهم؛ لتحفيزهم وخلق دوافع جديدة، والجميع لديهم حافز قوي لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد غدا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين فدا الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفي شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق.

خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات – إمام عاشور – مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبو الخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبوعلي – محمود كهربا – سمير محمد.

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