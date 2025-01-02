الخميس 02 يناير 2025
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رياضة

موعد عودة بعثة الأهلي من الجزائر

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

الأهلي، حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر موعد عودة بعثة الأهلي من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري غدا، حيث تقرر أن تتحرك البعثة مباشرة من ملعب المباراة إلى مطار الجزائر من أجل استقلال الطائرة الخاصة والعودة إلى القاهرة صباح السبت المقبل. 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري غدا الجمعة، حيث تشهد الجلسة مناقشة الوحدات التدريبية في المران الختامي للفريق اليوم في الجزائر. 

 

كما وضع الجهاز الفني للنادي الأهلي والدكتور أحمد رمضان أخصائى التغذية بالجهاز الفني  برنامجا خاصا لتجهيز لاعبي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها غدا في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال.

ويعقد كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب مران الفريق استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها غدا. 

ويحضر كولر ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها غدا الجمعة في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

كما يعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري المرتقبة غدا الجمعة حيث يشهد الاجتماع الاتفاق علي ملابس الفريقين وموعد الوصول إلى ملعب المباراة بجانب بعض الأمور التنسيقية الخاصة باللقاء. 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مرانه الأول والأخير في الجزائر مساء اليوم استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري غدا حيث وصلت بعثة الأهلي إلي الجزائر امس استعدادا لمواجهة الغد. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري غدا الجمعة في رابع جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين فدا الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفي شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق.

خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات  – إمام عاشور – مروان عطية –  أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبو الخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبوعلي – محمود كهربا – سمير محمد.

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كولر الأهلي بعثة الأهلي

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