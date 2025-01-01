بملابس عسكرية وعلم داعش، معلومات جديدة عن «شمس جبار» منفذ هجوم نيو أورليانز

أعلنت السلطة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، من تحديد هوية منفذ هجوم نيو أورليانز الذي أدى لمقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين.

وأوضحت شبكة "إن بي سي" الأمريكية نقلا عن ثلاثة مسؤولين قولهم: إن المنفذ يدعى شمس الدين جبار ويبلغ من العمر 42 عاما، والذي يعتقد أنه خدم فى الجيش الأمريكى لمدة عقد من الزمن.

منفذ هجوم نيو أورليانز

وما زالت السلطات الأمريكية تعمل على جمع معلومات حول خلفيته وتاريخ سفره المحتمل، بحسب المصادر ذاتها.

وفق وسائل الإعلام الأمريكية كان جبار يرتدي ملابس عسكرية كاملة وكان يحمل بندقية بعيدة المدى.

شاحنة بيضاء تحمل لوحات ترخيص من ولاية تكساس

واستخدم جبار في ارتكاب الحادث شاحنة بيضاء تحمل لوحات ترخيص من ولاية تكساس، وكانت المقطورة مزودة بوصلة ملفوفة حولها أنبوب.

وقالت رئيسة مجلس المدينة هيلينا مورينو، إن المتفجرات كانت موجودة داخل الشاحنة وقت الهجوم.

فيما قالت مصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن منفذ الهجوم كان يحمل علم تنظيم "داعش" الإرهابي وقت وقوع الحادث.

وقتل المنفذ في تبادل لإطلاق النار مع رجال الشرطة في موقع الحادث.

وتحقق أجهزة إنفاذ القانون أيضًا في عدة عبوات ناسفة يشتبه أنها مرتبطة بالهجوم.

تفاصيل هجوم احتفالات رأس السنة الجديدة

وكانت سلطات مدينة نيو أورليانز قد قالت في بيان إن الحادث وقع في الساعة 3:15 صباحا بالتوقيت المحلي عند تقاطع شارعي كانال وبوربون أثناء احتفالات رأس السنة الجديدة، عندما دهس سائق شاحنة صغيرة حشدا من المواطنين مما أدى إلى مقتل 10 وإصابة 30 آخرين.

ويعد شارع بوربون وجهة سياحية تاريخية في الحي الفرنسي بالمدينة ويجتذب حشودا كبيرة بموسيقاه وحاناته.

وقالت كيركباتريك إن السائق أطلق النار على الشرطة وأصاب اثنين من أفرادها بعدما صدمت مركبته الحشد، وأضافت أن حالة الضباطين مستقرة.

وأعلن عمدة نيو أورليانز أن الحادث هو عمل إرهابي، فيما بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي أي" تحقيقا في الهجوم.

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