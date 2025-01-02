الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بايدن: التحقيق في شبهة صلة بين هجوم نيو أورليانز وانفجار سيارة تسلا أمام فندق ترامب

جو بايدن، فيتو
جو بايدن، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء أن السلطات تحقّق لمعرفة "ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة" بين انفجار شاحنة تسلا أمام فندق لترامب في لاس فيجاس وعملية دهس استهدفت حشدًا من المحتفلين برأس السنة في نيو أورليانز في هجوم أوقع 15 قتيلًا.

ووصف بايدن، متحدثًا من منتجع كامب ديفيد الرئاسي، الهجوم بأنه "عمل شنيع ودنيء".

وفي حديثه إلى الضحايا وسكان نيو أورليانز، قال: "أريدكم أن تعلموا أنني أحزن معكم. أمتنا تحزن معكم بينما أنتم في رحلة الحداد والتعافي".

وأضاف أن سلطات إنفاذ القانون تحقق لجلاء ملابسات انفجار شاحنة تسلا "بما في ذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة بهجوم نيو أورليانز".

وأكد أنه "حتى الآن، ليس هناك أي شيء للإعلان عنه بهذا الشأن".

وأشار بايدن إلى أن المسلّح الذي دهس بشاحنته حشدًا من المحتفلين برأس السنة في نيو أورليانز قبل أن يطلق النار على آخرين، نشر مقاطع فيديو "تشير إلى أنه استلهم (أفكار) تنظيم داعش".

ووفق بايدن فإن مكتب التحقيقات الفدرالي أبلغه أن شمس الدين جبار الذي أردته الشرطة في موقع المجزرة "نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل ساعات من تنفيذه هجومه مقاطع فيديو تشير إلى أنه استلهم (أفكار) تنظيم داعش".

ورجح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، أن يكون الانفجار الذي وقع في سيارة من طراز "سايبر ترك" أمام فندق ترامب بمدينة لاس فيجاس يوم الأربعاء، عملا إرهابيا.

وقال ماسك في منشور على حسابه الرسمي في "إكس" إنه "من المرجح أن يكون (الانفجار) عملا إرهابيا".

وأوضح أن: "الانفجار نجم عن ألعاب نارية كبيرة جدا و/ أو قنبلة موضوعة في صندوق شاحنة سايبر ترك المستأجرة".

وشدد على أن الانفجار "لا علاقة له بالمركبة نفسها. كانت جميع أجهزة القياس عن بعد للمركبة إيجابية وقت الانفجار".

واختتم منشوره بالقول إنه "تم استئجار سيارة تسلا سايبر ترك و(القنبلة الانتحارية) التي نفذت هجوم نيو أورليانز من شركة (Turo)، وربما يكون هناك رابط بين الحادثين".

وأعلنت شرطة لاس فيجاس أن مركبة من طراز "سايبر ترك" انفجرت صباح الأربعاء أمام "فندق ترامب" في المدينة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح طفيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنظيم داعش الرئيس الامريكي جو بايدن انفجار شاحنة تسلا فندق لترامب لاس فيجاس عملية دهس نيو أورليانز شمس الدين جبار القنبلة الانتحارية هجوم نيو أورليانز شرطة لاس فيجاس
ads

الأكثر قراءة

ماسك ينشر معلومات مثيرة عن انفجار سيارة تسلا أمام فندق ترامب وعلاقته بهجوم نيو أورليانز

مفاجأة غير متوقعة، العثور على فتاة اختفت قبل نصف قرن في بريطانيا

CNN: امرأة و3 رجال زرعوا عبوة ناسفة في موقع حادث نيو أورليانز

تطور جديد في واقعة تورط إمام مسجد بتزوير وثيقة طلاق لونا صبري من أحمد بهجت

خلينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات، تامر حسني يعلق على أخبار عودته إلى بسمة بوسيل (فيديو)

أسعار الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025 في مصر، تراجع عيار 21 وهزة كبيرة في الجنيه الأصفر

عيادة طبيب الغلابة، نجل الدكتور هاني الناظر يحقق حلم والده لخدمة الناس مجانا (صور)

بايدن: التحقيق في شبهة صلة بين هجوم نيو أورليانز وانفجار سيارة تسلا أمام فندق ترامب

منوعات

المزيد

مفاجأة غير متوقعة، العثور على فتاة اختفت قبل نصف قرن في بريطانيا

خائنة وسيئة، مشجع يحرج لامين جمال أثناء تجوله مع صديقته (فيديو)

منزل جيمي، أمريكية تروي دور "كارتر" في بناء مسكنها

مشاهد من انفجار سيارة "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 1- 1- 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025؟

أسعار السكر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

تقييم الوزراء والمحافظين.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية