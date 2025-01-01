فيديو قديم لمنفذ هجوم نيو أورليانز يروج فيه لجريمته

بعد الكشف عن هويته، بدأت معلومات جديدة تتضح حول شمس الدين جبار، المشتبه بتنفيذه هجوم نيوأورليانز الدامي في أول أيام العام الجديد.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن جبار مواطن أمريكي من هيوستن في ولاية تكساس ويبلغ من العمر 42 عامًا.

وقالت شبكة "سي إن إن"إن جبار كان يحمل على شاحنته التي نفذ بها الهجوم علم تنظيم داعش المتشدد، وهو ما تحاول التحقيقات الأمنية معرفة علاقته بالتنظيم.

وأخيرا الجهات المعنية أعلنت إن الجاني اسمه شمس الدين بحر جبار وقالت إنه أمريكي ومولود في أمريكا#نيو_أورليانزpic.twitter.com/lUM87ecyJH — المحنك (@700tenhag) January 1, 2025

ونشر ناشطون مقطع فيديو قديمًا لشمس الدين جبار، وهو يتحدث فيه عن نفسه وطبيعة عمله.

مطور عقاري يروج لبيع وشراء العقارات في الولايات المتحدة

ويطرح جبار نفسه في الفيديو على أنه مطور عقاري يروج لبيع وشراء العقارات في الولايات المتحدة.

والفيديو القديم يظهره دون لحية كالتي ظهر فيها عند مقتله بعدما كان يرتدي زيًّا عسكريًّا.

وقُتل 15 شخصًا على الأقل وأصيب 35 آخرين، عندما دعست شاحنة صغيرة حشدًا من المحتفلين برأس السنة في حي سياحي بمدينة نيو أورلينز، في حادث وصفته السلطات بأنه "عمل إرهابي".

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