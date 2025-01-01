الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فيديو قديم لمنفذ هجوم نيو أورليانز يروج فيه لجريمته

شمس الدين جبار في
شمس الدين جبار في مقطع ترويجي قديم له، فيتو

بعد الكشف عن هويته، بدأت معلومات جديدة تتضح  حول شمس الدين جبار، المشتبه بتنفيذه هجوم نيوأورليانز الدامي في أول أيام العام الجديد.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن جبار مواطن أمريكي من هيوستن في ولاية تكساس ويبلغ من العمر 42 عامًا.

وقالت شبكة "سي إن إن"إن جبار كان يحمل على شاحنته التي نفذ بها الهجوم علم تنظيم داعش المتشدد، وهو ما تحاول التحقيقات الأمنية معرفة علاقته بالتنظيم.

ونشر ناشطون مقطع فيديو قديمًا لشمس الدين جبار، وهو يتحدث فيه عن نفسه وطبيعة عمله.

 

مطور عقاري يروج لبيع وشراء العقارات في الولايات المتحدة

ويطرح جبار نفسه في الفيديو على أنه مطور عقاري يروج لبيع وشراء العقارات في الولايات المتحدة.  

والفيديو القديم يظهره دون لحية كالتي ظهر فيها عند مقتله بعدما كان يرتدي زيًّا عسكريًّا.

وقُتل 15 شخصًا على الأقل وأصيب 35 آخرين، عندما دعست شاحنة صغيرة حشدًا من المحتفلين برأس السنة في حي سياحي بمدينة نيو أورلينز، في حادث وصفته السلطات بأنه "عمل إرهابي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الولايات المتحدة هجوم نيو أورليانز ولاية تكساس مدينة نيو اورلينز شمس الدين جبار

مواد متعلقة

مفتي الجمهورية يدين حادث الدهس في نيو أورليانز ويؤكد: انتهاك صارخ لحرمة النفس

مدير مركز نيويورك: من المبكر تحديد دوافع حادث نيو أورليانز

إصابة 18 شخصا فى حادث مرورى بطريق إسكندرية الصحراوى
ads

الأكثر قراءة

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

مصدر برابطة الأندية يكشف تفاصيل أزمة مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت

حسام موافي: الجواز مقاسات ومينفعش الدكتورة تتجوز ابن البواب(فيديو)

سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

س وج، كل ما تريد معرفته عن تطبيق موبايلي والرسوم المقررة على الموبايلات

مصطفى الفقي يكشف المستور بشأن سياسة أحمد الشرع والاستراتيجية المصرية في التعامل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

الشرطة الأمريكية: مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في انفجار سيارة أمام فندق ترامب

منوعات

المزيد

منزل جيمي، أمريكية تروي دور "كارتر" في بناء مسكنها

مشاهد من انفجار سيارة "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب (فيديو)

البرق يقطع الكهرباء ويضرب واشنطن عشية رأس السنة

لص يسرق مجوهرات بـ13 مليون دولار من جارة سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 1- 1- 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025؟

أسعار السكر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

تقييم الوزراء والمحافظين.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الأب المتوفى في المنام وعلاقتها بطول العمر، والبركة في الحياة

هل توجد حالات يجوز فيها قطع الرحم؟، أمين الفتوى يفجر مفاجأة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية