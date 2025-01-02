الخميس 02 يناير 2025
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خارج الحدود

CNN: امرأة و3 رجال زرعوا عبوة ناسفة في موقع حادث نيو أورليانز

حادث نيو أورليانز،
حادث نيو أورليانز، فيتو

أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلًا عن مصادر: السلطات تحقق في فيديو يظهر امرأة و3 رجال يزرعون عبوة ناسفة في موقع حادث نيو أورليانز.

 

الإجراءات الأمنية في نيو أورليانز

وأشار إلى انتقاد خبراء أمنيين سابقين على وسائل إعلام أمريكية الإجراءات الأمنية في نيو أورليانز بعد حادث الدهس.

وأعربت مصر، عن إدانتها لحادث الدهس المأساوي، الذي وقع صباح أمس في مدينة نيو أورليانز، بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.


مصر تجدد رفضها الكامل لكافة أشكال العنف

وأكدت مصر حكومة وشعبًا، على تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وتجدد مصر رفضها الكامل لكافة أشكال العنف التي تستهدف أمن وسلامة المدنيين.

 

وعلق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في وقت سابق من أمس الأربعاء، علي حادث إطلاق النار في نيو أورليانز بالقول "شر خالص".

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مصر تدين حادث الدهس في مدينة نيو أورليانز الأمريكية

وتابع ترامب في سياق تعليقه على حادث نيو أورليانز، عبر منصته "تروث سوشيال" قائلًا: إنه عندما قلت إن المجرمين القادمين هم أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين لدينا في بلدنا، تم دحض هذا البيان باستمرار من قبل الديمقراطيين ووسائل الإعلام الإخبارية الكاذبة، ولكن تبين أنه كان صحيحًا".

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