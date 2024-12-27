تطورات موقف يامين يامال من تجديد عقده مع برشلونة

أكد خورخي مينديز وكيل أعمال لامين يامال، لاعب نادي برشلونة، أن لاعبه سوف يجدد عقده مع النادي الكتالوني.

وقال مينديز في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "بالتأكيد سوف يجدد لامين يامال قريبا، يجب أن يستمر في برشلونة، لا أستطيع أن أخبرك ما إذا كان سيجدد خلال شهر أو شهرين، لكن ذلك سيحدث بالتأكيد".

وأضاف: "الحقيقة هي أن لامين الموسم الماضي كان استثنائيًا، بالنسبة لي وللعديد من الآخرين كان أفضل لاعب في العالم العام الماضي، سواء مع إسبانيا أو مع النادي الكتالوني، فهو لاعب مختلف تمامًا عن الآخرين، فهو يعرف ما يحتاجه لمستقبله، وهو فتى متوازن وأعتقد أنه مستعد للبقاء في القمة لسنوات عديدة، يجب تحلى بالقليل من الصبر وسيعود قريبًا إلى الفريق".

ويرتبط لامين يامال بعقد حتى 30 يونيو 2026، حيث سيكمل مرحلة الشباب، مع شرط فسخ بقيمة 1000 مليون يورو.

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