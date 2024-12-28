ما الحب إلا للحبيب الأول، لامين يامال يعود إلى صديقته رغم الخيانة (فيديو)

رغم الخيانة، عاد النجم الإسباني لامين يامال، مهاجم برشلونة إلى صديقته أليكس باديلا، حيث ظهرا معا في أبو ظبي أمس الجمعة على هامش حضور يامال حفل جوائز جلوب سوكر السنوية لنجوم كرة القدم.

يامال وأليكس باديلا

وخطف يامال وأليكس باديلا، بالأضواء منذ صائفة 2024، عندما ظهرت الطالبة الإسبانية، البالغة من العمر 17 عاما، بشكل متواتر مع نجم برشلونة لامين يامال خلال مشاركته مع إسبانيا في أمم أوروبا 2024، ورافقته خلال التتويج باللقب يوم 14 يوليو الماضي بعد الفوز على إنجلترا في النهائي (2 ـ1).

خيانة لامين يامال

وبعد أشهر على بداية تلك العلاقة العاطفية القوية، انفصل الشابان عن بعضهما البعض بعدما راجت أخبار عن تعرض لامين يامال للخيانة حيث ربطت أليكس علاقة بشخص آخر، وارتبط نجم الفريق الكتالوني بدوره بشابة أخرى.

وكشفت مصادر قريبة من لامين يامال أنه أثناء وجوده في أبو ظبي لحضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر الذي أقيم مساء الجمعة في دبي، ظهر نجم منتخب إسبانيا مع حبيبته السابقة في مدينة الألعاب "عالم فيراري" في العاصمة الإماراتية.

لامين يامال مع صديقته, اليكس باديلا, في عالم فيراري بأبوظبي 👧🏻🏎️ pic.twitter.com/elme0nKzax — FCB World (@forcabarca_ar) December 27, 2024

وكان لامين يامال وأليكس باديلا جنبا إلى جنب على متن سيارة ألعاب "فيراري" لكن خبر عودة "الود" بين الحبيبين لا يبدو أمرا مؤكدا.

وقالت المصادر ذاتها إن يامال وحبيبته لم يعودا إلى علاقتهما السابقة، على الرغم من ظهورهما معا، مضيفة أن العلاقة التي تربطهما لا تعدو أن تكون مبنية على الصداقة رغم المؤشرات القوية حول وجود مستجدات فيها.

وحضرت أليكس باديلا مع لامين يامال في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر في دبي، ما ضاعف الجدل حول تجدد الارتباط بين نجم كرة القدم والطالبة الاسبانية.

وربطت بعض التقارير إلغاء متابعة يامال لصديقته الجديدة أنّا جينيوسو على منصات التواصل مؤخرا بأنه قد يكون مؤشرا قويا على عودته للحب القديم، وتجديد علاقته بأليكس باديلا.

وارتبط لامين يامال بباديلا خلال فترة قصيرة في شهري يونيو ويوليو الماضيين، وظهرا معا في بطولة أمم أوروبا 2024، لكنهما ألغيا متابعة بعضهما البعض في منصات التواصل وأعلنا انفصالهما بعد عودتهما من إجازة في اليونان خلال أغسطس الماضي.

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