يهودا فاخ، ضابط إسرائيلي يشكل ميليشيا مسلحة لتدمير قطاع غزة بدون تعليمات

كشف تحقيق نشرته صحيفة عبرية اليوم الثلاثاء، أن قائد الفرقة 252 بجيش الاحتلال الإسرائيلي، يهودا فاخ، نفذ عمليات في شمال غزة من تلقاء نفسه، وسمح لشقيقه بتشكيل قوة خاصة للهدم والتخريب بعيدا عن سلطة الجيش.

الضابط يهودا فاخ يشكل ميلشيا لتدمير غزة

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن ضابط إسرائيلي قوله: إن يهودا فاخ، سمح لأحد أشقائه بتشكيل قوة خاصة من الجنود والمدنيين يشبهون مستوطني "شبيبة التلال" للعمل في غزة.

وأوضح الضابط أن هدف هذه القوة هو تخريب غزة وهدم أكبر قدر من مبانيها، مشيرا إلى أن يهودا فاخ استعان بأشقائه ومنحهم "معاملة خاصة" وسمح لهم بدخول محور نتساريم -جنوب مدينة غزة- من دون سؤال أو تسجيل أسماء.

يهودا فاخ يبعد سكان غزة من منازلهم بالقوة

كما نقلت الصحيفة عن ضباط إسرائيليين قولهم: إن يهودا فاخ أخبرهم أنه يهدف إلى إبعاد 250 ألف فلسطيني من منازلهم في شمال قطاع غزة بالقوة، وكان يقول إن "الفلسطينيين يتعلمون الدروس فقط من خلال خسارتهم للأرض".

وقال قادة وحدات بالجيش الإسرائيلي لـ "هآرتس" العبرية، إن القوة التي شكلها شقيق قائد الفرقة 252 كانت تهدم مباني في القطاع ولم تكن معروفة داخل الجيش.

وكذلك، نقلت الصحيفة شهادات جنود قالوا إن الفرقة 252 نفذت عمليات هدم واسعة في محور نتساريم في أغسطس الماضي "من منطلقات ذاتية".

وقال قادة وحدات بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوة التي شكلها شقيق قائد الفرقة 252 كانت تهدم مباني ولم تكن معروفة داخل الجيش.

فرقة باخ تهدم منازل شمال غزة وتهجر السكان

وذكرت "هآرتس"، أن ضابط هندسة إسرائيلي حاول السؤال عن الفرقة أثناء هدمها منازل فقيل له إن عليه ألا يحدث ضجيجا كثيرا.

وأوضح جندي، أن عناصر الفرقة التي سمّيت "باخ" كانوا متدينين ومسمومين للغاية ويشعرون بأنهم في مهمة جنونية ومشرفة، موضحا أن "عناصر فرقة باخ أخبرونا أن هدفهم هدم 60 مبنى في غزة يوميا كي لا يعود إليها أحد".

ولفت جنود إسرائيليون في تصريحات للصحيفة العبرية، إلى أن عناصر فرقة "باخ" إذ نفذوا عمليات هدم واسعة في محور نتساريم في أغسطس الماضي من منطلقات ذاتية، كذلك كان يهودا فاخ يأمر بتخريب وهدم المباني في نتساريم حتى إن لم تكن ذات أفضلية عملياتية لها.

وكشف ضابط إسرائيلي، أن قائد الفرقة 252 يهودا فاخ كان يتحدث عن تهجير كل سكان شمال غزة إلى الجنوب وسعى إلى تنفيذ خطة الجنرالات وحده، مؤكدين أنه "بحث عن صورة لنفسه وقال إن نصر الفرقة سيتحقق عندما تكمل مهمتها بإخلاء شمال غزة من سكانه".

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