خامس ضحية للبرد، أطفال غزة يموتون واحدًا تلو الآخر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن وفاة طفل نتيجة البرد وانعدام وسائل التدفئة في خيام النازحين وسط قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة منذ نحو 15 شهرًا.

وفاة طفل فلسطيني بسبب البرد

وهذا هو الطفل الخامس، إذ توفي ٤ أطفال فلسطينيين في اليومين الماضيين بسبب البرد الشديد، وقال الأطباء إنهم تجمدوا حتى الموت أثناء وجودهم في مخيمات النازحين.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان صادر عنها أن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى.

أطفال غزة يتجمدون حتى الموت

وأضافت وكالة الأونروا في بيانها: “إن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار الموافقة على دخولها إلى غزة”، مشيرة إلى حاجتها إلى وقف إطلاق النار وتدفق فوري للإمدادات الضرورية بما في ذلك إمدادات الشتاء.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها اليوم الجمعة، عن ضابط استخبارات في القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال قوله: عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة تتعثر.

جيش الاحتلال يدير عملية تدمير في غزة

وأضاف الضابط الإسرائيلي: "نسبة استعادة حماس ذراعها العسكرية مرتفعة وضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يديرون عملية تدمير ممنهجة بغزة لعرقلة أو منع الفلسطينيين من العودة إلى المدن المدمرة".

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