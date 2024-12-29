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خارج الحدود

غارات إسرائيلية مكثفة على غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت  تقارير إعلامية اليوم الأحد، باستشهاد فلسطينيان، وإصابة  آخرين جراء قصف إسرائيلي جوي ومدفعي مكثف على مختلف مناطق قطاع غزة، في إطار الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على القطاع، منذ 450 يوما.

غارات إسرائيلية مكثفة على غزة

ويأتي ذلك في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف مستشفيات قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد العشرات.

وفي السياق ذاته طالبت حركة حماس، بإرسال مراقبين أمميين لمستشفيات قطاع غزة لتفنيد أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي ومزاعمه حول استخدامها لأغراض عسكرية.

حماس تطالب بإرسال مراقبين أمميين لمستشفيات قطاع غزة

وقالت في بيان عبر قناتها على "تلجرام" إن "استمرار جيش الاحتلال الصهيوني المجرم استهدافه وتدميره الممنهج لكافة المنشآت الطبية والمستشفيات والتي كان آخرها حرق وتدمير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، يحمل الأمم المتحدة والمنظومة الدولية مسئولية تاريخية عن إخفاقها في وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني".

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وأضافت: "نطالب الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية ذات العلاقة بضرورة التدخل العاجل، بموجب التزاماتها أمام القانون الدولي الإنساني، لحماية ما تبقى من مستشفيات ومنشآت طبية في الشمال وإمدادها بالمواد الطبية".

وتابع البيان: "كما نطالب بإرسال مراقبين أمميين لتلك المنشآت بهدف الوقوف على حقيقة ما يجري وتفنيد أكاذيب الاحتلال ومزاعمه حول استخدامها لأغراض عسكرية".

ونفت حركة حماس الفلسطينية امس الجمعة بشكل قاطع، أي وجود عسكري لها أو لفصائل أخرى في مستشفى كمال عدوان شمالي غزة. 

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