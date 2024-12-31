أخبار الفن اليوم، وفاة السيناريست بشير الديك، آمال ماهر تتألق في حفلها بالسعودية، إلهام شاهين: أعدائي ناس مأجورة، الشرنوبي: نعيش زمن الأغاني التافهة

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الفنية الهامة وجاءت أبرزها كالتالي:

وفاة السيناريست بشير الديك عن 80 عامًا بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا اليوم السيناريست بشير الديك عن عمر ناهز 80 بعد صراع مع المرض استمر عدة أعوام..ولم تعلن أسرته حتى الآن عن موعد الجنازة والعزاء.



كان السيناريست بشير الديك نقل في وقت سابق إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة يعاني من مشاكل في الكلى أدت إلى توقفها بشكل كامل، واضطر الأطباء للغسيل الكلوى السريع.

أحيا الـفنان اللبناني مروان خوري واحدة من أقوى حفلاته في دبي ضمن احتفالات رأس السنة، وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

وتألق مروان خوري خلال حفله بدبي بعدد كبير من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور ومن أبرزها “تم النصيب”، “بعملك حارس” و“كل القصايد” التي أدها بالعزف علي البيانو وسط تفاعل كبير من الحضور.

وبدأ مروان خوري حفله برسالة مؤثرة قائلا: "إن عام 2024 كان مليئا باللحظات الصعبة، ويأمل أن يكون عام 2025 أفضل من العام الماضي، مشيرا إلى أن اللحظات الصعبة تزرع المستقبل.

بدأت الفنانة شيرين عبد الوهاب اختيار عدد من الأغنيات الجديدة؛ تمهيدًا لتسجيلها خلال الفترة المقبلة، حيث التقت شيرين مؤخرا بعدد من الشعراء والملحنين، وكان من بينهم بعض الملحنين الشباب الذين حازت أعمالهم على إعجابها.

وكشف مصدر أن شيرين تريد أن تختار بعض الأغنيات التي سوف تسجلها وتطرحها على طريقة السينجل في المناسبات الاجتماعية المقبلة، مثل عيد الحب وعيد والفطر وغيرها من المناسبات.

وأضاف المصدر أن أغلب الأغنيات ستكون رومانسية، وهناك أغنيات أخرى تجمع بين الدراما والرومانسية حتى تتناسب مع الأذواق المختلفة

قال الموسيقار صلاح الشرنوبي: "أنا متابع للوسط الفني وأحب أعرف كل ما هو جديد، ومهتم بالاطلاع على الأحداث الفنية في مصر والوطن العربي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "أفرح جدا لكل جديد في الأغنية العربية، ولدي تحفظات وانتقادات للأغاني التي لا تحمل قيمة".

يبدأ الفنان أحمد أمين تصوير مسلسله الجديد “النص”، الأسبوع المقبل عقب عودته من إجازة قصيرة برفقة أسرته بمناسبة أعياد رأس السنة.

ويشهد مسلسل “النص” عودة أحمد أمين للمنافسة الرمضانية بعد أن غاب عنها رمضان الماضي.

انطلق منذ قليل حفل النجمة أمال ماهر في المملكة العربية السعودية احتفالا برأس السنة وشهد الحفل إقبالا كبيرا

وتألقت آمال ماهر خلال الحفل بعدد كبير من أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح ومن أبرزها أغنية اتقي ربنا فيا وغيرهم من الأغاني الأخرى

كشف الفنان إسماعيل محيي، بخفة ظله المعتاده، روتينه اليومي، مؤكدًا: "لا بتفرج على تليفزيون ولا بروح سينما ولا بشوف أفلام ولا مسلسلات".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”:"يومي بقضيه بأني آكل وأنام، وأكلاتي المفضلة الفراخ البلدي وملوخية بالأرانب وبتنجان وسمك وعكاوي والأرز المعمر".

قالت الفنانة إلهام شاهين: "السمنة مصيبة، ومشواري مع خسارة الوزن كان مزعجا جدا، منذ عام وأسير على ريجيم وأدوية تخسيس وحقن لكي أصل لما وصلت له"، معقبة: "اللي عايز حاجة لازم يتعب فيها".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "قلقت وتعبت من حقن التخسيس وأنصح الناس لو هياخدوها، لإنها فعلا مفيدة وبتخسس، لازم يتابعوا مع طبيب ويعملوا تحاليل باستمرار حتى لا يصابوا بالوهن وفقدان الفيتامينات".

نعت نقابة المهن السينمائية، الكاتب الكبير والسيناريست الراحل بشير الديك، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، وعن عمر ناهز 80 عاما.

وكشف بيان نقابة السينمائيين عن موعد ومكان جنازة وعزاء السيناريست الراحل كالتالي: “الجنازة اليوم الثلاثاء الموافق 31 / 12 / 2024 بمدافن العائلة بقرية الخياطة بدمياط".

وتابع البيان: "العزاء يوم الخميس الموافق 2 / 1 / 2025 بمسجد الشرطة - الشيخ زايد (قاعة الوهاب).. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته”.

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