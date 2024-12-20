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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، كل ما تريد معرفته عن مسلسل "مذكرات نشال" لأحمد أمين

احمد امين.فيتو
احمد امين.فيتو

يخوض الفنان أحمد أمين مسلسلات رمضان 2025 بمسلسل مذكرات نشال، الذي من المقرر أن يبدأ تصوير أحداثه نهاية ديسمبر الجاري.

 

ويشارك في العمل بجانب أحمد أمين كل من ركين سعد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، وعبد الرحمن محمد، والمسلسل من إخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما.

 

شخصية أحمد أمين في مسلسل مذكرات نشال 

ويلعب الفنان أحمد أمين خلال أحداث العمل شخصية لص ولكنه يتعرض للعديد من المشاكل بسبب محاولة حصوله على مكسب حلال من بعض الأعمال وتدور كل هذه الأحداث في إطار كوميدي.

 

وكان قد ظهر الفنان أحمد أمين في البرومو التشويقي لمسلسل "على باب العمارة"، في دور دكتور صيدلي، يبدو أنه يتعامل مع "عوض" أيضًا لا ويتقبله.

فيما روجت Watch it للمسلسل بجملة "عوض جاي عشان يوري سكان العمارة النجوم في عز الضهر"، ويبدأ عرض المسلسل على المنصة يوم 4 أكتوبر المقبل.

 

مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، وعزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

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