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ثقافة وفنون

معرفوش، رد صادم من محيي إسماعيل عن بيومي فؤاد

محيي اسماعيل، فيتو
محيي اسماعيل، فيتو

صدم الفنان محيي إسماعيل ، جمهوره ومتابعيه، بعد حديثه عن الفنان بيومي فؤاد، والذى أكد على أنه لايعرفه.

في هذا السياق، قال محيي إسماعيل، خلال ضيافته في برنامجها المُذاع عبر قناة هي الفضائية، إنه لا يعرف الفنان بيومي فؤاد، ولكن سمع عنه فقط ولم يشاهد أي عمل من أعماله. 

وكان الفنان محيي إسماعيل، حل ضيفا ببرنامج "أنا والقناع" تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على قناة "الحياة"، وتحدث خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية.

وهدد محيي إسماعيل الانسحاب ومغادرة البرنامج، وذلك بعدما قام مخرج البرنامج بتحريك قاعدة الاستوديو، قائلا: " هقوم أمشي..إيه اللي بيعمله دا".

وتابع محيي إسماعيل:" كان هيحصل إي لو كان قال لي هعملك شوية عفاريت وقرود".

وقال:" إنا إنسان متواضع وغير متكبر بالمرة، وكنت رافض فكرة الزواج، لكونه يحتاج إلى وقت"، متابعا: أنفقت وقتي في العطاء وحب الناس والسفر والقراءة.

وأضاف محيي إسماعيل: "زوجتي توفت ووقتها شعرت أن الوحدة نوع من العطاء، وأعمل على استثمار الوحدة في صالحي".

على الجانب الأخر، كان الفنان محيي إسماعيل، على طمأنه محبيه على حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى، وقال في تصريحات خاصة لفيتو أنه أصيب بأزمة صحية بعد الاحتفال بعيد ميلاده.

محيي إسماعيل

وأضاف محيي أنه كان موجودا في نادي نقابة المهن التمثيلة على شاطئ النيل للإحتفال بعيد ميلاده بصحبة عدد من أصدقائه، ويبدو أنه أصيب بنزله برد شديدة، حيث  شعر بآلام شديد بمنطقة البطن، وارتفاع في درجة الحرارة بعد وصوله إلى المنزل، وتم نقله إلى المستشفى للإطمئنان على حالته الصحية 

وأوضح أن الأطباء أكدوا له إصابته بنزلة برد شديدة ونزلة معوية، لذلك كان يجب عليه البقاء في المستشفى لحين إستقرار حالته، ومن المفترض أن يغادر المستشفى خلال الساعات القادمة 

تصريحات محيي إسماعيل

وفى وقت سابق، قال محيي إسماعيل في تصريح خاص لـ "فيتو": إنه يُقاس دائمًا الفنان الحقيقى بالقيم الذى يقدمها وليس عددها، مثلا نجيب الريحانى قيمته 7 أفلام عايش بيهم، والفنان العالمى جيمس بايرون دين قيمته 3 أعمال فقط، وجميع أدوارى الصغيرة أو الكبيرة ذات قيمة، وأجد أننى أضفت للحياة العلمية المصرية الكثير من خلال ما جسدته من شخصيات مثل دورى فى فيلم مولد يا دنيا، والقائد الإسرائيلى فى فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبى. 

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الاعلامية مني عبد الوهاب الإعلامية الفنان محيي اسماعيل الفنان بيومي فؤاد المهن التمثيلة

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