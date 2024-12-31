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ثقافة وفنون

اتقي ربنا فيا، آمال ماهر تتألق خلال حفلها بالسعودية احتفالا برأس السنة (صور)

أمال ماهر، فيتو
أمال ماهر، فيتو

انطلق منذ قليل حفل النجمة أمال ماهر في المملكة العربية السعودية احتفالا برأس السنة وشهد الحفل إقبالا كبيرا

حفل آمال ماهر في السعودية 

وتألقت آمال ماهر خلال الحفل بعدد كبير من أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح ومن أبرزها أغنية اتقي ربنا فيا وغيرهم من الأغاني الأخرى.

ومؤخرا طرحت آمال ماهر عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، أغنية وطنية جديد بعنوان “اسبق”، حيث يرصد كليب الأغنية الإنجازات التي نفذتها مصر في المجالات المختلفة، بالطرق ومشاريع الإسكان المتعددة وغيرها.

 

آمال ماهر

وكانت آمال ماهر طرحت آخر ألبوماتها الغنائية أنا كويسة في سبتمبر الماضي بعد غياب.

وأغنية آمال ماهر أنا كويسة هى الأغنية الرسمية للألبوم وجاءت من كلمات أحمد المالكي ومن ألحان بلال سرور.

وجاء الميني ألبوم حاملًا اسم أنا كويسة، وضم في جعبته خمس أغان، وهي: أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان.

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