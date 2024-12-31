مروان خوري يفتتح حفله في دبي بـ أمنية لعام 2025 (صور)

انطلقت منذ قليل أولى الحفلات المقامة في مدينة دبي بدولة الإمارات، وبدأ فقرات الحفل الفنان اللبناني مروان خوري قبل فقرتي جورج وسوف ونجوى كرم.

حفل مروان خوري في دبي

وبدأ مروان خوري حفله برسالة مؤثرة قائلا:" أن عام 2024 كان مليئا باللحظات الصعبة، ولكنه يأمل في عام 2025 أن يكون أفضل من العام الماضي، مشيرا إلى أن اللحظات الصعبة تزرع المستقبل.

ومن المفترض أن يقدم مروان خوري خلال حفله عدد من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير

وكشفت الشركة المنظمة لحفل جورج وسوف ونجوى كرم ومروان خوري عن أسعار الحفلات حيث تبدأ من 7 آلاف جنيه حتى 31 ألف جنيه.

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