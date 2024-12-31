الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مروان خوري يفتتح حفله في دبي بـ أمنية لعام 2025 (صور)

مروان خوري، فيتو
مروان خوري، فيتو

انطلقت منذ قليل أولى الحفلات المقامة في مدينة دبي بدولة الإمارات، وبدأ فقرات الحفل الفنان  اللبناني مروان خوري قبل فقرتي جورج وسوف ونجوى كرم.

 

حفل مروان خوري في دبي 

وبدأ مروان خوري حفله برسالة مؤثرة قائلا:" أن عام 2024 كان مليئا باللحظات الصعبة، ولكنه يأمل في عام 2025 أن يكون أفضل من العام الماضي، مشيرا إلى أن اللحظات الصعبة تزرع المستقبل.

ومن المفترض أن يقدم مروان خوري خلال حفله عدد من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير

وكشفت الشركة المنظمة لحفل جورج وسوف ونجوى كرم ومروان خوري عن أسعار الحفلات حيث تبدأ من 7 آلاف جنيه حتى 31 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل مروان خوري في دبي بناني مروان خوري روان خوري دبي حفلات رأس السنة 2025
ads

الأكثر قراءة

رئيس شعبة المحمول يكشف مفاجأة صادمة بشأن هواتف الخطين

ممدوح عباس ينهي أزمة تجديد زيزو مع الزمالك لـ 3 مواسم

شوارع الكوربة والمعز والمعادي كاملة العدد في ليلة رأس السنة (فيديو وصور)

مصدر يكشف أزمة جديدة تواجه الزمالك لتفعيل بند شراء بنتايك

السلطات الليبية في طرابلس تهاجم المحال لمصادرة حلويات رأس السنة وأشجار الكريسماس (صور)

البابا تواضروس يرأس صلوات رأس السنة في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

البرهان يوجه كلمة مهمة للشعب السوداني: اقترب وقت الحسم وساعة النصر (فيديو)

غدا، بدء تطبيق قرار مد الإعفاء من الرسوم لعملاء إنستاباي

منوعات

المزيد

بالرقص والموسيقى، المصريون يحتفلون برأس السنة في شوارع القاهرة (فيديو وصور)

شوارع الكوربة والمعز والمعادي كاملة العدد في ليلة رأس السنة (فيديو وصور)

أضواء ساطعة وأجواء احتفالية، ممشى أهل مصر يستقبل 2025 (صور)

سوريون وسودانيون وفلسطينيون يحتفلون برأس السنة وسط القاهرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-12-2024؟

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31/12/2024

المزيد

انفوجراف

جهود صندوق التكافل الزراعي لحماية الفلاحين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو جزاء إشاعة الفاحشة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

أدعية وأذكار لا تفوتك مع دخول شهر رجب الأصب

تفسير حلم عصير العنب في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية