شيرين عبد الوهاب تلتقي عددا من الشعراء والملحنين لاختيار أعمال جديدة

بدأت الفنانة شيرين عبد الوهاب اختيار عدد من الأغنيات الجديدة؛ تمهيدًا لتسجيلها خلال الفترة المقبلة، حيث التقت شيرين مؤخرا بعدد من الشعراء والملحنين، وكان من بينهم بعض الملحنين الشباب الذين حازت أعمالهم على إعجابها.

وكشف مصدر أن شيرين تريد أن تختار بعض الأغنيات التي سوف تسجلها وتطرحها على طريقة السينجل في المناسبات الاجتماعية المقبلة، مثل عيد الحب وعيد والفطر وغيرها من المناسبات.

وأضاف المصدر أن أغلب الأغنيات ستكون رومانسية، وهناك أغنيات أخرى تجمع بين الدراما والرومانسية حتى تتناسب مع الأذواق المختلفة

حفل شيرين عبد الوهاب

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا، واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في دبي، تحت شعار كامل العدد.



شيرين عبد الوهاب تغني لمحمد رحيم

وفاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجمهور خلال حفل دبي بغنائها أغنية مشاعر، والتي لحنها الملحن الراحل محمد رحيم، وذلك بعد زلة لسانها غير المقصودة خلال حفلها الأخير بالكويت، والتي قالت فيه “خلينا نعمل سيئة جارية" الأمر الذي أثار غضب الجمهور.

حفل شيرين عبد الوهاب في دبي

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال حفلها بدبي عددا كبيرا من أغانيها الحزينة والتي تفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى أنها أدت أغنيتي منك لله والكدابين بأداء مؤثر وسط تفاعل الحضور.

ورفع حفل شيرين عبد الوهاب ، شعار كامل العدد بعد أن شغل الحضور الجماهيري كامل طاقة مسرح الحفل الاستيعابية.

وظهرت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل بفستان أنيق كـ الأميرات وسط تفاعل من جمهورها وتعليقات الإطراء والثناء على إطلالتها وتألقت شيرين بـ غناء “أنا لا جيا أقولك”.

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