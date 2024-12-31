صلاح الشرنوبي: نعيش في زمن الأغاني التافهة (فيديو)

قال الموسيقار صلاح الشرنوبي: "أنا متابع للوسط الفني وأحب أعرف كل ما هو جديد، ومهتم بالاطلاع على الأحداث الفنية في مصر والوطن العربي".

تحفظات وانتقادات صلاح الشرنوبي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "أفرح جدا لكل جديد في الأغنية العربية، ولدي تحفظات وانتقادات للأغاني التي لا تحمل قيمة".

سيطرة الأغاني التافهة

وتابع صلاح الشرنوبي:"بقالنا فترة عايشين في سيطرة الأغاني التافهة مثل المهرجانات وهي على غير مستوى وتاريخ مصر العظيم".

الجمل الموسيقية

وأكمل: “الجملة الموسيقية الخفيفة هي المسيطرة على أغاني هذا العصر، بينما في الماضي كنا نهتم بالجملة الموسيقية والقالب الشرقي العاطفي، وقلما نجد أغنية تحمل طربا هذه الأيام، عندنا أصوات كويسة بس المطربين والمطربات خايفين يعملوا حاجة فيها عمق الناس لا تتقبلها”.

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