الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

إلهام شاهين: أعدائي ناس مأجورة واللي بيقرب لي بياخد جزاءه (فيديو)

الفنانة إلهام شاهين،
الفنانة إلهام شاهين، فيتو

قالت الفنانة إلهام شاهين: "السمنة مصيبة، ومشواري مع خسارة الوزن كان مزعجا جدا، منذ عام وأسير على ريجيم وأدوية تخسيس وحقن لكي أصل لما وصلت له"، معقبة: "اللي عايز حاجة لازم يتعب فيها".

 

معاناة إلهام شاهين من حقن التخسيس

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "قلقت وتعبت من حقن التخسيس وأنصح الناس لو هياخدوها، لإنها فعلا مفيدة وبتخسس، لازم يتابعوا مع طبيب ويعملوا تحاليل باستمرار حتى لا يصابوا بالوهن وفقدان الفيتامينات".

 

تقليد إلهام شاهين في تعاطي حقن التخسيس

وتابعت: "ناس كتير قلدتني في حقن التخسيس وجاءت تشتكي بعد كده إنهم تعبوا وراحوا مستشفى، أيوا ما هو لازم تتاخد بمتابعة مع دكتور إلى جانب دايت معين".

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سر الهجوم على إلهام شاهين 

ولفتت: "أنا لست مثيرة للجدل ولا أتابع ما يحدث على فيس بوك ولا السوشيال ميديا، وأعرف مبرر الهجوم علي؛ لأن لدي أعداء، ولا أسكت على حقي وبعرف أدافع عن نفسي ومهنتي واللي بيقرب لي بياخد جزاءه، وده مبيعجيش ناس كتيرة".

وتابعت: "فيه نوعية من الناس بيكرهوا المرأة والشخصية القوية والفن والفنانين والنوعية دي بتكرهني وعندهم لجان تقعد تهاجم وتشتغل وبيشتغلوا عليا وعلى الفنانين ولكن دي تفاهات، الجمهور العادي فاهم إن هما ناس مأجورة ومش حقيقيين، حتى بيقولوا ألفاظ خارجة واحدة".
 

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