الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

موعد ومكان عزاء السيناريست الراحل بشير الديك

بشير الديك، فيتو
بشير الديك، فيتو

نعت نقابة المهن السينمائية، الكاتب الكبير والسيناريست الراحل بشير الديك، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، وعن عمر ناهز 80 عاما. 

نقابة السينمائيين تنعي بشير الديك 

وكشف بيان نقابة السينمائيين عن موعد ومكان جنازة وعزاء السيناريست الراحل كالتالي: “الجنازة اليوم الثلاثاء الموافق 31 / 12 / 2024 بمدافن العائلة بقرية الخياطة بدمياط".

وتابع البيان: "العزاء يوم الخميس الموافق 2 / 1 / 2025 بمسجد الشرطة - الشيخ زايد (قاعة الوهاب).. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته”. 

 

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بشير الديك نقابة السينمائيين نقابة المهن السينمائية السيناريست بشير الديك
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