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ثقافة وفنون

محيي إسماعيل عن روتينه اليومي: مبعملش حاجة باكل وأنام

الفنان محيى إسماعيل،
الفنان محيى إسماعيل، فيتو

كشف الفنان إسماعيل محيي، بخفة ظله المعتاده، روتينه اليومي، مؤكدًا: "لا بتفرج على تليفزيون ولا بروح سينما ولا بشوف أفلام ولا مسلسلات".

 

أكلات محيى إسماعيل المفضلة 

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”:"يومي بقضيه بأني آكل وأنام، وأكلاتي المفضلة الفراخ البلدي وملوخية بالأرانب وبتنجان وسمك وعكاوي والأرز المعمر".

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محيى إسماعيل: مش بعرف أطبخ


وتابع محيى إسماعيل: "مش بعرف أطبخ وبحب أكل الأكلة الساخنة من قرايبي".

في وقت سابق، صدم الفنان محيي إسماعيل، جمهوره ومتابعيه، بعد حديثه عن الفنان بيومي فؤاد، والذى أكد على أنه لايعرفه.

في هذا السياق، قال محيي إسماعيل، خلال ضيافته في برنامجها المُذاع عبر قناة هي الفضائية، إنه لا يعرف الفنان بيومي فؤاد، ولكن سمع عنه فقط ولم يشاهد أي عمل من أعماله. 

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