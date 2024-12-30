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ثقافة وفنون

MBC مصر تنقل حفل آمال ماهر في السعودية غدا

آمال ماهر، فيتو
آمال ماهر، فيتو

تنقل قناة MBC مصر حفل الفنانة آمال ماهر في السعودية غدا، بمناسبة احتفالات العام الجديد.

وتحيي آمال ماهر حفلا ضخما في منطقة العلا تحت عنوان "ألف ليلة وميعاد، ويعرض على شاشة MBC مصر في تمام التاسعة مساءً.

ومؤخرا طرحت آمال ماهر عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، أغنية وطنية جديد بعنوان “اسبق”، حيث يرصد كليب الأغنية الإنجازات التي نفذتها مصر في المجالات المختلفة، بالطرق ومشاريع الإسكان المتعددة وغيرها.

 

آمال ماهر

وكانت آمال ماهر طرحت آخر ألبوماتها الغنائية أنا كويسة في سبتمبر الماضي بعد غياب.

 

وأغنية آمال ماهر أنا كويسة هى الأغنية الرسمية للألبوم وجاءت من كلمات أحمد المالكي ومن ألحان بلال سرور.

 

وجاء الميني ألبوم حاملًا اسم أنا كويسة، وضم في جعبته خمس أغان، وهي: أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان.

 

 

 

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امال ماهر الفنانة امال ماهر السعودية الرياض
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