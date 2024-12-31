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بسبب دخان المقصورة، وفاة مضيف بعد هبوط اضطراري لطائرة سويسرية

طائرة تابعة الخطوط
طائرة تابعة الخطوط الجوية السويسرية سويس، فيتو

توفي أحد أفراد طاقم الضيافة الجوي في المستشفى بعد أسبوع من الهبوط الاضطراري لطائرة تابعة الخطوط الجوية السويسرية "سويس" في مدينة جراتس جنوبي النمسا بسبب انتشار دخان في المقصورة، وفق ما أعلنته الشركة يوم الاثنين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سويس"، ينس فيلينجر: "نشعر جميعا بصدمة عميقة بسبب وفاة زميلنا العزيز. تعاطفنا مع عائلة الشاب، حيث لا يمكن تصور حجم ألمها".

كانت الطائرة من طراز إيرباص "إيه 220 – 300" متجهة من بوخارست إلى زيورخ في 23 ديسمبر.

ووفقا لشركة الطيران، التي تعد فرعا سويسريا لشركة لوفتهانزا الألمانية، فقد حدثت مشكلات في المحرك، وانتشر الدخان في المقصورة وداخل قمرة القيادة، مما أجبر الطائرة على الهبوط في جراتس.

واضطر الركاب وأفراد الطاقم إلى إخلاء الطائرة عبر الزلاقات الطارئة بعد الهبوط السلس على المدرج.

وأُغلق مطار جراتس لعدة ساعات.

ونُقل 12 راكبا من أصل 74 راكبا واثنان من أفراد الطاقم إلى المستشفى، وتماثل الجميع للشفاء وخرجوا، باستثناء الموظف الذي توفي لاحقا وكان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة.

وأكد متحدث باسم شركة "سويس"، يوم الاثنين، أن التحقيقات جارية لتحديد السبب الدقيق للحادث.

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طاقم الضيافة الجوي الهبوط الاضطراري لطائرة الخطوط الجوية السويسرية سويس مدينة جراتس انتشار دخان
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