وفاة شخص في هبوط اضطراري لطائرة روسية صغيرة

لقي شخص حتفه، الأحد، أثناء هبوط اضطراري لطائرة روسية من طراز "أنتونوف 3" في مطار بمنطقة ياقوتيا في سيبيريا.

وكتبت الفرع المحلي لوزارة الطوارئ الروسية على تطبيق "تلجرام"، أن الطائرة كان على متنها طاقم من 3 أفراد واثنين من الركاب.



وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث، وفق وسائل إعلام محلية.