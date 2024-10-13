الأحد 13 أكتوبر 2024
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وفاة شخص في هبوط اضطراري لطائرة روسية صغيرة

هبوط اضطراري لطائرة
هبوط اضطراري لطائرة روسية، فيتو

لقي شخص حتفه، الأحد، أثناء هبوط اضطراري لطائرة روسية من طراز "أنتونوف 3" في مطار بمنطقة ياقوتيا في سيبيريا.

وكتبت الفرع المحلي لوزارة الطوارئ الروسية على تطبيق "تلجرام"، أن الطائرة كان على متنها طاقم من 3 أفراد واثنين من الركاب.


وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث، وفق وسائل إعلام محلية.

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سيبيريا أنتونوف 3 طائرة روسية وزارة الطوارئ الروسي

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