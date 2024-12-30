طائرة تلقي الأموال على منزل العروس، باكستاني يفاجئ نجله في حفل زفافه (فيديو)

في واقعة غريبة من نوعها، شهدت مدينة حيدر أباد في باكستان، حفل زفاف فاخر، حيث قام والد العريس بخطوة غير تقليدية أثارت ضجة واسعة.

حفل زفاف فاخر في باكستان

واستأجر والد العريس طائرة خاصة، حلقت فوق منزل العروس في أثناء الحفل، وبدأت في نثر أوراق نقدية من فئات متعددة، ما خلق مشهدًا ساحرًا؛ إذ تطايرت النقود في الهواء كالقطع الملونة قبل أن تسقط على الأرض.

أب في باكستان يفاجئ ابنه باستئجار طائرة لإلقاء المال على منزل عروسته pic.twitter.com/VZFuqwybEq December 30, 2024

والد العريس يلقي الأموال على منزل العروس

واللحظة التي وثقتها الفيديوهات، أظهرت الضيوف وهم يهرعون لجمع الأموال التي كانت تتساقط مثل المطر. في حين أشار شهود عيان إلى أن الحضور كانوا في حالة من الحماسة، محاولين جمع أكبر قدر من النقود التي كانت تملأ المكان.

و أكدت وسائل إعلام محلية أن والد العريس أنفق ملايين الروبيات على هذا العرض المميز، الذي وصفه البعض بأنه "احتفال مبهر"، حيث يعتقد أن هذه الفعالية كانت جزءًا من تقليد عائلي لعرض الثراء في مثل هذه المناسبات.

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