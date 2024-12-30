بعد حادث الأربعاء، عطل يصيب طائرة أذربيجانية جديدة بمطار أكتاو

تولت الخدمات الأرضية بمطار أكتاو في كازاخستان اليوم الإثنين، سحب طائرة ركاب أذربيجانية من المدرج بعد هبوطها، وذلك إثر بلاغ عن خلل في الدعامة الأمامية للطائرة.

طائرة أذربيجانية تبلغ عن عطل بعد الهبوط في مطار أكتاو

وأفادت بذلك وكالة "كازتاغ" نقلا عن وزارة النقل الكازاخستانية، التي أضافت في بيان أن طائرة كانت تنفذ رحلة من باكو إلى أكتاو هبطت بشكل روتيني لكن بعد الهبوط أبلغت عن عطل في الدعامة الأمامية.

وذكر البيان أن أحدا لم يصب بأذى ولم يكن هناك ركاب على متن الطائرة.

هبوط ناجح في مطار أكتاو

من جانبها، أصدرت شرطة الخطوط الجوية الأذربيجانية "آزال" بيانا، أشارت فيه إلى أن طائرة من طراز "غولفستريم" نفذت هبوطا ناجحا في أكتاو قبل أن تبلغ عن اكتشاف عطل فني أثناء سير الطائرة على الأرض.

وحسب البيان، قام أفراد الطاقم بتحديث نظام الطائرة، ليتبين بعد ذلك أنه ليس هناك أي أعطال فنية فيها، وأن الطائرة جاهزة للتحليق.

وأكدت "آزال" أن الطائرة كانت خالية من الركاب لدى وصولها إلى أكتاو.

يأتي هذا الحادث بعد أن تحطمت طائرة تابعة لـ"آزال" عند محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري في مطار أكتاو الأربعاء الماضي، وذلك بعد تعرضها لحادث قرب وجهتها الأصلية مدينة غروزني الروسية وتحويلها إلى أكتاو، وأدى تحطم الطائرة إلى مصرع 38 شخصا من بين الـ67 راكبا الموجودين على متنها.

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