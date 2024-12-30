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حوادث

القبض على 5 تجار مخدرات وقطعتي سلاح ناري خلال حملة أمنية بدمياط

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية، لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في دمياط 

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 8 كيلو جرامات لمخدر البانجو – 10 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة 5 متهمين "لــ 3 منهم معلومات جنائية".

كما ضبط قطعتي سلاح ناري "غير مرخص" عبارة عن (بندقية آلية- فرد محلى- عدد من الطلقات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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