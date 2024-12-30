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رسائل وزير الداخلية خلال اجتماعه مع مساعديه.. أعلن حالة الطوارئ القصوى خلال الفترة المقبلة.. التعامل بكل حسم لمن تسول له نفسه تهديد الاستقرار

رسائل وزير الداخلية
رسائل وزير الداخلية خلال اجتماعه مع مساعديه

عقد اللواء  محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية  (الفيديو كونفرانس)؛ لبحث إستراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية وإستعراض محاور الخطط الأمنية تزامنًا مع بدء العام الميلادى الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

 

<strong>اجتماع وزارة الداخلية</strong>
اجتماع وزارة الداخلية

وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع مساعديه 


فى بداية الإجتماع أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمنى، والتى أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات أدت إلى إنخفاض معدلات الجريمة، مشيرًا إلى حالة الإستقرار الأمنى على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات المتسارعة التى تشهدها الساحتين العالمية والإقليمية.

وزير الداخلية يعلن حالة الطوارئ القصوى خلال الفترة المقبلة 

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رفع حالة الطوارئ لدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة.
وتابع  وزير الداخلية خلال اجتماعه  مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن إستعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وإنتشار القوات  تزامنًا مع بدء العام الميلادى الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

وزير الداخلية يحذر ويكلف بتعزيز اجراءات التأمين 

 

ووجه  وزير الداخلية، برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، وإتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع إجراءات وتدابير تأمين المنشآت ووسائل المواصلات العامة  .

وزير الداخلية يعلن حالة الطوارئ القصوى خلال الفترة المقبلة 

وزير الداخلية: نتعامل بكل حسم مع كل من تسول له نفسه تهديد الأمن والاستقرار

وشدد وزير الداخلية، مواصلة إجراءات إحكام الرقابة على  الطرق  والمحاور الرئيسية ودعم الخدمات والأقوال الأمنية والتحقق من فاعليتها بالمناطق المحيطة بالمرافق الهامة والحيوية والمنشآت السياحية ودور العبادة.

التعامل بكل حسم لمن تسول له نفسه تهديد الاستقرار 

 أكد وزير الداخلية  اللواء محمود توفيق، على أن ثوابت الخطط الأمنية يأتى فى مقدمتها الإهتمام بتوفير مناخ آمن للمواطنين خلال تزامنًا مع بدء العام الميلادى الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

رسائل وزير الداخلية خلال اجتماعه مع مساعديه

 

وشدد وزير الداخلية خلال اجتماعه مع مساعديه، على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية والإهتمام بالمظهر الإنضباطى بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه المساس بحالة الإستقرار الأمنى  بالاضافة الى إعتماد خطط مستدامة لإنتشار القوات والدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم فى سرعة الإستجابة الأمنية والإنتقال وإحتواء أية أمور طارئة.

وزير الداخلية يوجه بالتصدى للشائعات والأخبار المضللة 


وجه وزيرالداخلية، بأهمية مواصلة رصد والتعامل مع الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة التى تستخدمها الجماعات المتطرفة ؛ بغرض زعزعة ثقة المواطنين فى قدرات جهاز الشرطة ودوره الوطنى فى حفظ الأمن.

مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين


وفى نهاية الإجتماع أكد وزير الداخلية على أهمية التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية  والتصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقًا للأطر القانونية، معربًا عن ثقته فى رجال الشرطة وقدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم ومواجهة كافة التحديات.

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