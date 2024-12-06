الجمعة 06 ديسمبر 2024
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محافظات

مصرع شخص وإصابة ابنه صدمتهما سيارة أثناء عودتهما من حفل زفاف بالغربية

مصرع شخص وإصابة زوجته
مصرع شخص وإصابة زوجته ونجلهما في حادث مروع أثناء عودتهم

لقي شخص مصرعه وأصيب ابنه بإصابات خطيرة، صدمتهما سيارة، منذ قليل، أثناء عودتهما من حفل زفاف في إحدى القاعات بمدينة السنطة بـ محافظة الغربية.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ  بحادث وقع على طريق كفر كلا الباب ـ السنطة عندما اصطدمت سيارة بالدراجة البخارية "موتوسيكل"التي كانت تقل الأسرة أثناء خروجهم جميعا من أحد الأفراد بنفس قريتهم.

وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ والحماية المدنية بـ محافظة الغربية إلى مكان الحادث حيث تبين أن الحادث أسفر عن وفاة الأب في الحال، فيما أصيبت الابن بإصابات متفرقة تم نقلهما على إثرها إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

من جانبها، باشرت الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية التحقيق في ملابسات الحادث حيث تم فتح ملف للتحقيق في أسباب التصادم والبحث في إمكانية وجود عوامل أخرى مثل السرعة الزائدة أو ظروف الطريق.

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