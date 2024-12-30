الإثنين 30 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

 

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  على حجاج السويسى  وما تيسر من سورة الشعراء 30 ق
 

44: 9 (ص)الختمة المجودة تلاوة للشيخ  أحمد سليمان السعدنى  وما تيسر من سورتى مريم/ طه   15 ق
 

45: 10(قرآن  قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمد عاطف الطحان وما تيسر من سورة الفرقان   15ق
 

05: 11(قرآن  قبل الظهر) تلاوة للشيخ  أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة النساء 26ق
 

12:03 (قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ عبدالحميد الباسوسى وما تيسر من سورة الأنبياء 30ق
 

16: 13 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ صلاح شمس الدين  وما تيسر من سورة إبراهيم  15ق
 

41: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  عبدالرحمن الدروى  وما تيسرمن سورة المؤمنون    15ق
 

أما الختمة المجودة


كما نلتقي مع فقرة المصحف المجود للشيخ كامل يوسف البهتيمى   في 14:51مدة التلاوة 30  ق
- والتلاوة من سورة الشورى  تسبقها تقدمة  د  محمود عمارة  ومدة التلاوة 5 ق
 

16:34( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ  منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة الإسراء 15ق
 

17:10( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  عبدالعزيز عكاشة وما تيسر من سورتى الزخرف/ الدخان    30ق
 

17:44( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  محمود إسماعيل الشريف  وما تيسر من سورة النور  15ق


 18:33( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  أحمد نعينع  وما تيسر من سورتى الجمعة/ التغابن    30ق


19:48( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد محمود عصفور  وما تيسر من سورتى الحجر /النحل     30ق


21:00( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  عبدالعزيز حربى  وما تيسر من قصار السور      15ق


22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود حسين منصور  وما تيسر من سورتى  البلد/ القدر      30ق


17: 11 مساءً قرآن السهرة) للشيخ  عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الأنبياء  42ق


24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبدالوهاب الطنطاوى وما تيسر من سورتى النمل/ الانشقاق  44ق


01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم سليمان الدرعة وماتيسر من سورة فصلت  15ق


02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ ربيع زين وما تيسرمن سورة الشورى  15ق


03:46(قرأن قبل الفجر) للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورتى العنكبوت/الروم 44ق

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خريطة التلاوات إذاعة القرآن الكريم عمالقة التلاوة

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