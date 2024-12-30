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مخترع الذكاء الاصطناعي يحذر من قضاء AI على البشر خلال العقد المقبل

الذكاء الاصطناعى،
الذكاء الاصطناعى، فيتو

حذر مخترع الذكاء الاصطناعى، البروفيسور جيفري هينتون، من أن الـ AI قد يقضي على الجنس البشري خلال العقد المقبل.

مخترع الذكاء الاصطناعي يحذر من خطورته على البشرية

كما عبر عراب الذكاء الاصطناعى، البروفيسور جيفري هينتون، البالغ من العمر 77 عامًا عن ندمه للمساهمة في خلق هذه التكنولوجيا منذ البدء.

ونبه جيفري هينتون، إلى أن هذه التقنية والآلات المتطورة الناجمة عنها قد تصبح خلال سنوات قليلة هي المسيطرة، وفق ما نقلت صحيفة “تلجراف” البريطانية.

و دعا عالم الكمبيوتر البريطاني الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء هذا العام إلى فرض تنظيم حكومي أكثر صرامة على شركات الذكاء الاصطناعي.

تحذيرات مخترع الذكاء الاصطناعي السابقة للبشرية 

وكان جيفري هينتون قد توقع سابقا احتمال قضاء الذكاء الاصطناعي بنسبة 10% على البشرية خلال 3 عقود.

كذلك أكد أن الـ AI سيتطور بشكل مخيف ليصبح أكثر ذكاء من الإنسان.

 

 

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الذكاء الاصطناعي الجنس البشري جيفري هينتون مخترع الذكاء الاصطناعى

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