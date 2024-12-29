الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

تنبؤات مخيفة لعام 2025، أبرز توقعات العرافة بابا فانجا فى نسختها المطورة

بابا فانجا، فيتو
بابا فانجا، فيتو

كشفت العرافة البلغارية الشهيرة بابا فانجا، فى نسخة لها  مخلقة بتقنية الذكاء الاصطناعى، عن سلسلة من التنبؤات المرعبة والمقلقة لعام 2025، قد تكون محبطة لبعض زعماء العالم.

توقعات العرافة البلغارية الشهيرة بابا فانغا لعام 2025

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن هذه التوقعات تشمل اضطرابات سياسية ولكنها تتميز أيضا بسلسلة من الانتصارات في الرياضة والفنون.

 

ومن بين التنبؤات، يتوقع أن يواجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عام 2025 سلسلة من التشابكات القانونية وحتى المخاوف الصحية.

 

وقالت النسخة الافتراضية من العرافة بابا فانغا، إن انتهاء إحدى قضايا المحكمة البارزة الخاصة به سيتسبب في موجة من الانقسام في جميع أنحاء الولايات المتحدة وربما العالم.

توقعات نسخة الذكاء الاصطناعي من العرافة بابا فانغا

وأضافت، أن ترامب قد يتجه إلى بناء إمبراطوريته الإعلامية الخاصة العام المقبل للوصول إلى أتباعه في جميع أنحاء العالم، ويأتي ذلك في الوقت الذي يعزز فيه ترامب علاقته بالرئيس التنفيذي لشركة "إكس" إيلون ماسك.

 

وأشارت نسخة الذكاء الاصطناعي من العرافة بابا فانغا، أيضا إلى أن الرئيس المنتخب، الذي سيتولى منصبه في يناير، قد يعاني أيضا من مشكلة صحية ستجبره لفترة وجيزة على الابتعاد عن أعين الجمهور.

 

وأوضحت، أنه من المتوقع أن يتغلب ترامب على هذا التحدي مثلما تغلب على محاولة اغتياله.

 

وتوقعت العرافة الافتراضية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيواجه عاما مليئا بالتحديات. وفي الوقت نفسه، توقعت العرافة عاما جيدا للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم.

 

وبخصوص سلسلة تنبؤاتها الدقيقة توقعت بابا فانغا في 1989 تعرض الولايات المتحدة لهجوم، وهو ما حصل بالفعل في 11 سبتمبر 2001، الأمر الذي أثار علامات استفهام بشأن ما وصفه البعض بـ"القدرات الخارقة" لهذه المرأة.

 

وكتبت بابا فانغا الحقيقية، التي ولدت عام 1911، قبل وفاتها أن عام 2025 سيشهد زلازل.

 

وتوفيت العرافة البلغارية في عام 1996 ولكنها اكتسبت شهرة بسبب تنبؤاتها بشكل مقلق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بابا فانغا العرافة البلغارية اضطرابات سياسية ترامب إيلون ماسك بابا فانجا

مواد متعلقة

تقارير: إدارة بايدن تسعى للاعتراف بحكومة سوريا الجديدة قبل تنصيب ترامب

ترامب يدعو ماسك وجيتس إلى ضيافته برأس السنة في فلوريدا
ads

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحقق 4 أرقام قياسية في مباراة ليفربول أمام وست هام

وفاة المطرب أحمد عدوية عن عمر يناهز 79 عاما

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

نتيجة إصابته بالسرطان، نتنياهو يخضع الآن لعملية استئصال البروستاتا

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على عدة مناطق بالقاهرة الكبرى

تعطيل الدراسة بالبحيرة غدا لسوء الأحوال الجوية

منوعات

المزيد

تنبؤات مخيفة لعام 2025، أبرز توقعات العرافة بابا فانجا فى نسختها المطورة

الصحافة الفرنسية تعيش حالة حداد حزنا على رحيل الكاتب العملاق أوليفييه تود

السينما الهندية تحقق نجاحات في المهرجانات الدولية برعاية النساء

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد 29/12/2024

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الأحد؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة حظك اليوم والأبراج؟ أزهري يحسم الجدل (فيديو)

ما حكم العتيرة " ذبيحة شهر رجب ؟ الإفتاء تجيب

ما حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية؟ وهل هي حرامٌ شرعًا؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية