الخميس 26 ديسمبر 2024
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حوادث

دورة تدريبية لعدد من أعضاء النيابة العامة في الذكاء الاصطناعي

دورة تدريبية لأعضاء
دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة

 

عقدت، اليوم الخميس، دورة تدريبية متخصصة في استخدامات الذكاء الاصطناعي، لواحد وثلاثين عضوًا من أعضاء النيابة العامة، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، بمعاونة نخبة من أساتذة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة. 

وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة العامة وجامعة القاهرة، وحرصًا من النائب العام المستشار محمد شوقي، على تنمية القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة؛ لمواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة من استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي.

هذا، وقد سبق أن قامت إدارة النيابات بعقد دورتين تدريبيتين لخمسة وخمسين عضوَ نيابة، ليصبح إجمالي عدد الحاصلين على دورة الذكاء الاصطناعي ستة وثمانين عضوًا.

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المستشار محمد شوقي النائب العام الذكاء الاصطناعي

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