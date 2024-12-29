محافظ الشرقية: رفع درجة الاستعداد تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن لتنفيذ خطة تأمين جميع الكنائس بدائرة المحافظة قبل وأثناء وبعد إحتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة

ووشدد على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين مع تكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الإنضباط المروري.

المحافظ يتراس المجلس التنفيذى

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة،،

الحضور بالمجلس التنفيذى من القيادات

وبالاضافة الى نائب المستشار العسكري للمحافظة، والعميد كريم سويلم مدير ادارة الحماية المدنية، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين، والعميد محمد فخر مدير شرطة المرافق، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

النظافة حول الكنائس وشوارع المدن والميادين العامة

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة في محيط الكنائس وبجميع شوارع المدن والميادين العامة والحدائق والمتنزهات والإهتمام الكامل بنظافة البيئة وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم افتراش بضاعتهم على الطريق والتي تتسبب في إعاقة حركة السيارات والماره.

التعاون بين التموين والاجهزة الاخرى

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والطب البيطري وجهاز شئون البيئة بالمحافظة، بتكثيف الحملات على الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية للتأكد من طرحها بأسعار مناسبة والإطمئنان جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي حفاظًا على أرواح المواطنين.

امتحانات النقل والاعدادية العامة

وخلال الإجتماع إطمأن المحافظ من محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم على جاهزية المدارس لإستقبال طلاب النقل بالشهادات الإبتدائية والإعدادية الثانوية العامة والفنية لأداء إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 م، مؤكدًا على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات في سهولة ويسر متمنيًا لجميع أبنائنا الطلاب التوفيق والنجاح.

تكثيف اعمال النظافة

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، وكذلك ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان إمتحانيه.

التنسيق بين رؤساء المراكز ومياة الشرب والصرف

وخلال الإجتماع أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة للتغلب على تراكمات مياه الأمطار من خلال إجراء أعمال صيانة أغطية الصرف الصحي وتسليك البالوعات وعمل وصلات على مطابق الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار لمنع تراكمها حتى لا تتسبب في تعطل حركة السيارات وعبور المواطنين.

ضرورة المتابعة اليومية

كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة وحي والتأكد من جاهزية السيارات للإستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتهالك منها فورًا مع الحفاظ عليها لضمان إستمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى الآداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

محابهوة الازمات والكوارث

وخلال الإجتماع إستعرض نائب المستشار العسكري الإجراءات المتبعة لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث والمقرر إقامته في الفترة من 12 -14 يناير 2025 بأرض المحلج بمركز الزقازيق بالتعاون بين القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الإستعداد القصوى للعناصر التابعة لها

تدريب الاجهزة التنفيذية

وبالاضافة الى التنسيق بين الأجهزة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، بالإضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث اتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ليشدد المحافظ على الجهات المشاركة بسرعة الإنتهاء من التجهيزات الخاصة بكل جهة تحقيق الأهداف المنشودة من التدريب.

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